Gestern ging es mit dem Aktienkurs von Evonik deutlich nach unten. Denn die RAG-Stiftung hat ihren Anteil am Spezialchemie-Konzern Evonik unter 50 Prozent reduziert. Es seien insgesamt 23,4 Millionen Papiere zu einem Preis von 19,99 Euro je Aktie platziert worden, teilte der größte Evonik-Aktionär am Donnerstag in Essen mit.Der Bruttoemissionserlös betrage rund 468 Millionen Euro. Die Stiftung hält nun noch einen Anteil von etwa 47 Prozent an dem Spezialchemie-Konzern. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur ...

