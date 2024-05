Paris / London - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Freitag ihre jüngste Konsolidierung fortgesetzt und sind mit leichten Verlusten ins Wochenende gegangen. Der EuroStoxx50 als Leitindex der Eurozone verlor 0,16 Prozent auf 5064,14 Punkte. Daraus resultierte ein Wochenverlust von rund 0,4 Prozent. Der französische Cac 40 gab am Freitag um 0,26 Prozent auf 8167,50 Punkte nach. Der britische FTSE 100 sank um 0,22 Prozent auf 8420,26 Punkte. An ...

