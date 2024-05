Der US-Dollar konnte am Donnerstag nach dem starken Rückgang vom Mittwoch wieder zulegen - Der Greenback steigt weiter an, bevor am Freitag eine Reihe von Fed-Rednern die Bühne betreten - Der US Dollar Index flirtet mit einem Sprung zurück über 104,70 in Richtung 105,00 - Der US-Dollar (USD) setzt seine Erholung am Freitag den zweiten Tag in Folge ...

