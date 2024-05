Broadcom Inc. kündigte kürzlich die Erweiterung seines globalen Software-Vertriebsprogramms an. Das beschleunigte Vertriebsprogramm, entstanden aus einer Ausweitung des bestehenden Cybersecurity-Vermittlungsprogramms, zielt darauf ab, das Serviceangebot für mehr Softwareprodukte des Unternehmens zu verbessern und einem breiteren Kundenkreis in verschiedenen Regionen zugänglich zu machen. Dieses Programm stärkt die lokalen Vertriebspartner, die durch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...