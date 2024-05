Die Valneva-Aktie zeigte zum Wochenschluss eine positive Entwicklung und ist derzeit bei 4,07 € notiert, was einer Steigerung um 1,04% in den letzten sieben Tagen entspricht. Das Biotechnologie-Unternehmen konnte bereits in der Vorwoche einen Kursanstieg von über 21% verbuchen und setzt seinen Weg nach oben fort. Mit Blick auf kürzlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...