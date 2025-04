Der Goldpreis kehrte am Ostermontag in Indien in die grüne Zone zurück und folgte damit der erneuten Rekordrallye seines Comex-Pendants. Der unaufhörliche Verkaufsdruck auf den US-Dollar (USD) bleibt der Hauptgrund für die Kaufwelle beim in USD denominierten Goldpreis auf Comex. Der USD bleibt gegenüber seinen wichtigsten Währungsgegnern schwer, da ...

Den vollständigen Artikel lesen ...