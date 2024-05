München - Klimaaktivisten der Letzten Generation haben am Samstagmorgen die Startbahn des Münchener Flughafens blockiert. Der Flughafen sei aus Sicherheitsgründen geschlossen, weil sich Klimaaktivisten auf den Rollbahnen festgeklebt hätten, teilte ein Sprecher des Flughafens mit.



Die Protestgruppe veröffentlichte selbst Bilder von der Aktion. In einem Video nannte eine Teilnehmerin die Auswirkungen des Flugverkehrs auf das Klima als Grund für den Protest. Die Bundesregierung verharmlose die Situation und subventioniere "sogar diesen ganzen Wahnsinn noch weiter", sagte sie. "Die Frage darf doch nicht sein: 'Fliege ich heute ich in den Urlaub', die Frage muss doch lauten: 'Wollen wir überleben', denn um nichts Geringeres geht es", ergänzte sie.



Anfang des Jahres hatte die Letzte Generation eigentlich angekündigt, keine Klebeaktionen mehr durchzuführen. Stattdessen solle mit "ungehorsamen Versammlungen" und "direkter Konfrontation" von Politikern und Entscheidern in der Öffentlichkeit operiert werden, hieß es von der Gruppe Ende Januar.

