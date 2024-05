München (ots) -Deutschland holt den 4 WM-Sieg im 6. Spiel. Der 4:2-Erfolg gegen Polen ist vor dem letzten Gruppenspiel gegen Frankreich (am Dienstag, live ab 12 Uhr bei MagentaSport) fast das Ticket fürs Viertelfinale. Das ist die gute Nachricht, die Partie kann in die Kategorie "Pflichtsieg" mit kurzer "Zitterphase" nach 3:0-Führung eingeordnet werden. "Nachlassen können wir uns auch gegen den Letzten Polen nicht leisten - das ist die Erkenntnis", findet MagentaSport-Experte Sven Felski. Bundestrainer Harold Kreis: "Klar, Kasachstan und Polen sind "Muss-Spiele" für uns. Da müssen wir das Spiel gestalten. Das war keine leichte Aufgabe. Man hat gemerkt, dass dieses Wollen nicht immer in einer erfolgreichen Aktion endete. Aber gute Mannschaften finden einen Weg, auch so ein Spiel zu gewinnen, wenn es nicht so rund läuft." Kapitän Mo Müller, nach seinem 91. Spiel: "Das war ein schmaler Grat: auf Sieg spielen, aber nicht ungeduldig werden und den Polen ins offene Messer zu laufen. Einfach den Sieg erarbeiten. Das haben wir gut gemacht. Das war eine Lektion für uns. Aber wir haben es am Ende gut gemacht. Gut genug, um das Spiel zu gewinnen." Durch den Sieg rutscht Deutschland in seiner Gruppe hinter Schweden zwischenzeitlich auf den 2. Platz.Nachfolgend die wichtigsten Stimmen vom 6. WM-Spiel des DEB-Teams gegen Lettland - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Die 87. IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft in Tschechien gibt's noch bis 26. Mai live mit allen Entscheidungen bei MagentaSport. Weiter geht es Dienstag mit dem 6. WM-Spiel des DEB-Teams gegen Polen - live ab 12 Uhr bei MagentaSport.WM-Spiel 6: Deutschland - Polen 4:2Erst die 3:0-Führung, 4 Minuten vor dem Ende steht's plötzlich 3:2. JJ Peterka macht mit seinem 4:2 den Deckel auf den 4 WM-Sieg - aktuell ist das Platz 2 mit 12 Punkten. Leo Pföderl ist weiter im "Meister-Flow" nach dem Titelgewinn mit Berlin: in 6 Spielen, wieder gepunktet. "Der Junge hat immer eine Ruhe weg, das ist schon außergewöhnlich", sagt MagentaSport-Experte Sven Felski über Pföderl, der das 3:0 durch Ehliz auflegte. "Dem ist gefühlt alles egal", so Felski. JJ Peterka steht nach seinem Treffer 4:2 nun bei 5 WM-Toren.Bundestrainer Harold Kreis zum 4. Sieg: "Letztendlich sind der Sieg und die 3 Punkte wichtig. Klar, Kasachstan und Polen sind "Muss-Spiele" für uns. Da müssen wir das Spiel gestalten. Das war keine leichte Aufgabe. Man hat gemerkt, dass dieses Wollen nicht immer in einer erfolgreichen Aktion endete. Aber gute Mannschaften finden einen Weg, auch so ein Spiel zu gewinnen, wenn es nicht so rund läuft. Von daher ist das ein gutes Ergebnis.Kreis über die Probleme mit den taktisch klug operierenden Polen: "Wir mussten die Scheibe sorgfältig tief spielen. Haben wir ein paar Mal gut gemacht. Ab und zu haben wir die kompliziertere Variante durch die Mitte gesucht. Das haben die Polen sehr, sehr gut gemacht. Bis das Eis gebrochen ist durch das 1:0 durch Ehl. Wir haben es uns nicht einfach gemacht." Der Link zum Kreis-Interview: clipro.tv/player?publishJobID=THo1eElKL0E1MjdsbVdmS2RMc21hV0IyVkFrODZWRXFLa0w2djlJTCtPYz0="Hart erkämpfte 3 Punkte" bilanzierte Kapitän Moritz Müller nach seinem 91. Spiel, der die beiden hohen Siege zuletzt mit einer hohen Erwartungshaltung nun auch gegen den Letzten verbunden sah: "Da hatte jeder die Erwartung, dass das jetzt wieder so ein Offensiv-Spektakel wird. Das war ein schmaler Grat: auf Sieg spielen, aber nicht ungeduldig werden und den Polen ins offene Messer zu laufen. Einfach den Sieg erarbeiten. Das haben wir gut gemacht. Das war eine Lektion für uns. Aber wir haben es am Ende gut gemacht. Gut genug, um das Spiel zu gewinnen."Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=VE5RY3VpS2UrRm1vcnpoQ1JqSG14ajNWbXBncEJ1UXYvTXl6b0IvRXNNWT0=Colin Ugbekilesa sah eine wichtige die Aufgabe darin "keine dummen Fehler zu machen": "Wir müssen schon unser bestes Eishockey spielen, um auch gegen Polen mit einem Sieg vom Eis zu gehen.Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=WjZCRWZibW0zcmh5Qjdhbkd6WXAzdFplYlhiakJGNmNpdG5LY041U0JHWT0=WM täglich live bei MagentaSport: Top-Experten und mehr InfosMagentaSport zeigt bis zu 21 Spiele der WM live. Darunter alle Deutschland-Spiele und alle Entscheidungen. Mit der WM rundet MagentaSport die aktuelle Saison mit dem bisher größten und erfolgreichsten Eishockey-Programm ab.Für die WM-Übertragungen hat MagentaSport unter anderem mit Ronja Jenike, Constantin Braun, Patrick Ehelechner und Sven Felski erneut ein Top-Experten-Team zusammengestellt. Sascha Bandermann ist als Reporter in Tschechien im Einsatz, Alex Kunz kommentiert. Ein herausragender Abschluss einer Rekordsaison bei MagentaSport, die Rechte für die WM bis 2028 gesichert. In der neuen Saison kommt auch noch die Champions Hockey League neu hinzu.