Frankfurt (pta/19.05.2024/08:30) - Rund 30% der weltweiten Mineralreserven befinden sich auf einem Kontinent: Afrika. Die Exploration und Förderung von Rohstoffen stellen für viele afrikanische Nationen einen bedeutenden Teil der Wirtschaft dar. Die beiden Komponenten sind oftmals Schlüssel zum Wirtschaftswachstum. In den letzten Jahren hatte sich der Bergbau in einigen afrikanischen Ländern in der Krise befunden. Energieprobleme, Probleme bei den Lieferketten, Streiks, ungewöhnlich viele Niederschläge und politische Unruhen sind als Gründe zu nennen. Laut Johann de Bruin wird der Bergbausektor in Afrika nun durch die Suche nach Rohstoffen wie Lithium, Nickel, Graphit, Kobalt und anderen Batteriemetallen "wiederbelebt". Er ist CEO des Unternehmens Erudite, das Firmen bei ihren Bergbau-Projekten unterstützt.

Der wachsende Markt der Batteriemetalle bietet laut de Bruin viele Chancen. "Insbesondere der breitere Kontinent Afrika hat ein immenses Potenzial, schnell zu einem bedeutenden Akteur in diesem Markt zu werden. Die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen und anderen elektronischen Geräten wird in den nächsten Jahren voraussichtlich stark zunehmen, und viele afrikanische Nationen mit großen Vorkommen an wichtigen Batterierohstoffen haben das Potenzial, diesen Bereich zu dominieren", sagte er im Interview mit dem südafrikanischen Technologiemagazin ITNewsAfrica. Eine Prognose von Verified Market Research sieht ebenfalls ein Wachstum des afrikanischen Bergbaumarktes. Im Jahr 2022 betrug die Größe des Marktes demnach 476,86 Milliarden US-Dollar. Bis 2030 soll er einen Wert von 799,66 Milliarden US-Dollar erreichen.

Anglo American - einer der größten Minenbetreiber weltweit

Das britische Bergbauunternehmen mit Sitz in London zählt zu den größten Minenbetreibern der Welt. Anglo American ist seit vielen Jahrzehnten in Afrika vor Ort und baut in Südafrika in zahlreichen Projekten viele Batteriemetalle ab. Dabei setzt der Konzern auf FutureSmart MiningTM, einen Ansatz, der nachhaltigen und fortschrittlichen Bergbau ermöglichen soll. In Südafrika ist auch die Tochter Anglo American Ashanti tätig. Dabei handelt es sich um ein Goldunternehmen mit einem breiten Portfolio an hochqualitativen Goldprojekten. Anglo American kann dadurch eines der Gesichter eines wachsenden Bergbaumarktes in Afrika sein. Das Unternehmen ist aber auch in Europa, Asien, Australien, Nordamerika und Südamerika aktiv. Einigen Analysten gefällt die Stellung von Anglo American. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt derzeit laut MarketScreener rund 20% über dem Kurs.

Vanadium Resources (ISIN: AU0000053522) erschließt großes Vanadiumprojekt

Eines der größten Vanadiumvorkommen, welches noch nicht erschlossen wurde, liegt in Südafrika. Im Bushveld-Komplex, einem Rohstoff-Mekka mit guter Infrastruktur, entwickelt Vanadium Resources (VR8) das Projekt Steelpoortdrift. Im November 2023 hatte das australische Explorationsunternehmen bekanntgegeben, dass es die Beteiligung an dem Vanadiumprojekt um 4,59% auf 86,49% erhöht hat. "Die erhöhte Beteiligung von VR8 verschafft dem Unternehmen eine stärkere Basis, um die erforderliche Baufinanzierung aufzubringen und die kritischen Wege zur Erschließung des Projekts zu beschreiten", kommentierte VR8-Chairman Jurie Wessels den Schritt. Sein Unternehmen hat bereits eine endgültige Machbarkeitsstudie für Steelpoortdrift vorgelegt. Demnach liegt der Free Cashflow bei 152 Millionen US-Dollar und der Net Present Value (NPV) beträgt 1,2 Milliarden US-Dollar.

Über einen Zeitraum von 25 Jahren sollen die Produktionskosten zunächst bei 3,24 US-Dollar je Pfund Vanadiumpentoxid (V2O5) liegen. Die Analysten von Deloitte glauben, dass der Marktpreis von Vanadium in den nächsten Jahren bei knapp zehn US-Dollar liegen wird. Vanadium wird in den kommenden Jahren zur Produktion von Vanadium-Redox-Flow-Batterien benötigt. Vanadium Resources will zeitnah mit dem Bau der Mine beginnen. Bereits jetzt finden Anlegerinnen und Anleger die Aktien des Unternehmens auch an deutschen Finanzmärkten.

Glencore - Fokus auf Mineralien und Metalle

Im Jahr 1974 begann die Präsenz von Glencore in Südafrika. 14 Jahre später fiel der Startschuss für den Abbau. Dieser findet vor allem im Kohle- und Ferrolegierungssektor statt. In der Demokratischen Republik Kongo baut das Unternehmen Kupfer ab. Weltweit liegt der Fokus auf Mineralien und Metallen. Seit der Übernahme von Xstrata im Jahr 2013 stellt Glencore einen der größten Bergbaukonzerne der Welt dar. Anfang 2023 erreichte der Aktienkurs des Unternehmens ein Rekordhoch bei 6,59 Euro. Aktuell lieg das durchschnittliche Kursziel laut MarketScreener bei rund 6 Euro. Dies entspricht einem Kurspotenzial von rund 5% Mitte Mi 2024.

Viele Gründe für Afrikas "Wiederbelebung"

Johann de Bruin sieht vor allem drei Gründe für die gute Stellung von Afrika auf dem Markt der Batteriemetalle: Die Wiederherstellung der Lieferkette, die vielen neuen Projekte und die internationale Verknappung von Rohstoffen. Die Verfügbarkeit von großen Mengen an unterschiedlichen Batteriemetallen ist ebenfalls von entscheidender Bedeutung.

Vanadium Resources ISIN: AU0000053522 WKN: A2PPPU https://vr8.global/ Land: Australien / Südafrika

Quellen: https://www.verifiedmarketresearch.com/product/africa-mining-market/ #: :text= Africa%20Mining%20Market%20size%20was,6.60%25%20from%202023%20to%202030. https://www.miningscout.de/blog/2023/01/27/afrikanischer-bergbau-erwartet-2023-starkes-wachstum/ https://southafrica.angloamerican.com/ https://www.marketscreener.com/quote/stock/ANGLO-AMERICAN-PLC-4007113/ # AL https://www.comdirect.de/inf/aktien/detail/news_detail.html?NEWS_CATEGORY=EWF&NEWS_HASH= 30a56ad13cef74466723f4cce7feb82e1c54dd2&OFFSET=0&SEARCH_VALUE=AU0000053522&ID_NEWS=1121769931&ID_NOTATION=404376453 https://www.glencore.com/south-africa https://www.marketscreener.com/quote/stock/GLENCORE-PLC-8017494/

