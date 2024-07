DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Chevron, Vanadium Resources, Cameco: Wer vom Energiehunger der Welt profitiert

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Frankfurt (pta/30.06.2024/09:00) - Jedes Jahr wächst die Weltbevölkerung um rund zwei Prozent. Das sind etwa 150 Mio. Menschen. Die benötigen auch Häuser, Straßen, Schulen oder Autos. Und das alles treibt den Energiebedarf der Welt an. Stromsparen mag sinnvoll sein, der Bedarf aber wächst deutlich. Und so ist es kein Wunder, dass die Weltölproduktion 2023 einen neuen Spitzenwert erreicht hat. Nicht anders sieht es bei Erneuerbaren Energien aus. Der Kapazitätsausbau von Wind- und Solarparks erreichte im vergangenen Jahr ebenfalls eine neue Bestmarke. Und dieser Trend dürfte anhalten. So treiben gerade die Revolution bei der Künstlichen Intelligenz (KI) und das Wachstum bei Elektroautos den Strombedarf deutlich an. Allein der Strombedarf der KI-Rechenzentren soll bis zum Ende der Dekade auf das Siebenfache des heutigen Werts steigen. Ähnliche Prognosen liegen für den Bereich Elektroautos vor.

Verschiedenste Branchen werden von diesen Entwicklungen profitieren. Nvidia stellt die Hochleistungschips für KI her, Super Micro Computers beliefert die Rechenzentren. Doch auch auf der Energieseite wird Wachstum benötigt. Klar ist: Neben Öl und Erneuerbaren Energien spielt auch die Atomkraft wieder eine wichtige Rolle. Viele Staaten und Unternehmen glauben, dass dieser Kraftakt ohne Atomkraftwerke nicht zu stemmen ist. Etliche Länder haben deshalb bereits beschlossen, ihre Kraftwerkspark auszubauen. Dazu gehören unter anderem China, die USA, Großbritannien und Frankreich, aber auch Japan, die Türkei und Indien. Aktuell befinden sich bereits rund 60 neue Atomkraftwerke weltweit in Bau oder Planung. Eines davon kann nun abziehen, denn China nahm gerade erst einen neuen Meiler in Betrieb. Wir stellen drei Aktien vor, die von diesem Energiehunger der Welt profitieren könnten.

Chevron (ISIN: US1667641005):: Chevron ist einer der größten privaten Ölkonzerne der Welt. Das Unternehmen aus Kalifornien hat seine Bilanz in den vergangenen Jahren deutlich gestärkt und von stetig hohen Ölpreisen profitiert. Dementsprechend hat das Management bereits ein riesiges Rückkaufprogramm über 75 Mrd. US-Dollar beschlossen. So sollen bis 2027 jährlich 3 bis 6 Prozent der Anteile zurückgekauft werden. Selbst bei einem Ölpreis von 50 US-Dollar im Jahr 2025 blieben 10 Mrd. US-Dollar übrig, um das Programm durchzuführen. Das gelingt, weil der Konzern gut aufgestellt ist. Die bestehenden Ölquellen sprudeln ergiebig, die Investitionen werden zum Teil zurückgefahren. Hinzu kommt: Chevron zahlt eine regelmäßige Dividende. Die Rendite der Ausschüttung liegt aktuell zwar nur knapp über 2 Prozent. Allerdings zahlt das Unternehmen seit 103 Jahren eine Dividende und hat sie seit 39 Jahren nicht mehr senken müssen. Damit zählt die Aktie von Chevron zu den viel besprochenen Dividendenaristokraten. Kommt es dann noch zu Verwerfungen an den Ölmarkten, besteht die Chance auf steigende Cashflows durch höhere Ölpreise.

Vanadium Resources (ISIN: AU0000053522): Das australische Unternehmen entwickelt das Weltklasse-Vanadium-Vorkommen Steelpoortdrift in Südafrika. Es gilt als eines der größten und hochgradigsten Vanadium-Vorkommen der Welt. Jüngst konnte Vanadium Resources drei Absichtserklärungen zur Lieferung des Materials an Endverbraucher abschließen, worunter auch Gruppen aus dem Bereich der Vanadium Flow Batterien sind. All diese Vereinbarungen wurden innerhalb eines Kalendermonats abgewickelt, was die starke Nachfrage nach Vanadium aus China deutlich macht. Außerhalb Chinas befindet sich Vanadium Resources zudem in Verhandlungen mit potenziellen Offtake-Partnern aus Nordamerika, Japan, Südkorea sowie europäischen Ländern. Neben diesen Erfolgen beeindrucken auch die Finanzdaten des Projekts. Der Net Present Value (NPV) von Steelpoortdrift kommt laut der Machbarkeitsstudie (Definitive Feasibility Study, DFS) auf 1,212 Mrd. US-Dollar. Das ist ein Vielfaches der aktuellen Börsenbewertung von Vanadium Resources, die derzeit bei etwa 30 Mio. australischen Dollar liegt. Dem steht ein möglicher Minenbetrieb über mindestens 25 Jahre mit einem jährlichen Free Cashflow von 152 Mio. US-Dollar gegenüber. Die Ressource auf Steelpoortdrift ist so groß, dass sie zu den geplanten Abbauraten über 180 Jahre abgebaut werden kann. Haupttreiber des Marktes ist neben Stahl vor allem die Nachfrage nach Energiespeichern auf Basis der Vanadium Flow Batterietechnologie.

Cameco (ISIN: CA13321L1085):Bei Uran läuft derzeit die erste Boomphase seit 2011, dem Jahr des Unglücks von Fukushima. Doch mit der Energiewende und dem Kampf gegen den Klimawandel hat sich die Stimmung für das Material und die Branche komplett gedreht. Viele Staaten setzen nun auf die Atomkraft, um den wachsenden Hunger nach Energie zu stillen und gleichzeitig die Vorgaben des Pariser Klimaabkommens erfüllen zu können. Cameco ist einer der größten Profiteure dieser Entwicklungen. Das kanadische Unternehmen ist der größte westliche Uranproduzent und profitiert wohl am meisten vom Boom des Marktes. Obendrauf kommen auch noch geopolitische Faktoren. Die USA haben gerade beschlossen, dass sie bis Januar 2028 komplett von russischem Uran unabhängig sein wollen. Aktuell liefern die Russen knapp 20 Prozent des US-Bedarfs. Diese Mengen sollen sukzessive abgebaut und durch Uran aus befreundeten Staaten ersetzt werden. Nachdem Cameco lange Zeit Betriebe stilllegen musste, wird nun wieder die Produktion sukzessive hochgefahren, Bei Umsatz und Gewinn profitiert das Unternehmen von höheren Uranpreisen. Die Aktie zeigte sich zuletzt bärenstark und befindet sich im Aufwärtstrend.

Dieser Artikel beinhaltet Aussagen von Vanadium Resources bezüglich der Ressourcen auf den Projekten des Unternehmens. Details dazu finden Sie auf der Webseite des Unternehmens sowie bei den Regeln zu börsennotierten Unternehmen an der ASX sowie den Vorgaben der JORC-Regelung aus dem Jahr 2012.

-----------------------

Möchten Sie auf dem Laufenden gehalten werden über interessante Nebenwerte-Aktien? Oder zu Vanadium Resources? Dann lassen Sie sich in unseren Verteiler eintragen mit dem Stichwort: "Nebenwerte" bzw. "Vanadium Resources ". Einfach per Email an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu

Vanadium Resources ISIN: AU0000053522 WKN: A2PPPU https://vr8.global/

Land: Australien / Südafrika

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit der Vanadium Resources Ltd existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von Vanadium Resources Ltd. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Vanadium Resources Ltd können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Informationen zu den Unternehmensrisiken können der Investor Relations-Webseite von Vanadium Resources Ltd abgerufen werden: https:// vr8.global/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Verfasste Artikel können vor der Veröffentlichung Vanadium Resources Ltd vorgelegt worden sein, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen Small- & MicroCap Investment via Dr. Reuter Investor Relations Dr. Eva Reuter Friedrich Ebert Anlage 35-37 60327 Frankfurt +49 (0) 69 1532 5857 www.dr-reuter.eu ( http://www.dr-reuter.eu/ ) https://small-microcap.eu/

Für Fragen bitte Nachricht an e.reuter@dr-reuter.eu

(Ende)

Aussender: Small- & MicroCap Investment Adresse: Friedrich-Ebert-Anlage 35, 60327 Frankfurt Land: Deutschland Ansprechpartner: Eva-Maria Reuter Tel.: +49 251 9801560 E-Mail: e.reuter@dr-reuter.eu Website: www.dr-reuter.eu

ISIN(s): - (Sonstige) Börsen: -

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

June 30, 2024 03:00 ET (07:00 GMT)