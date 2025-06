Zwei Projekte, ein Ziel: Nächster Uran-Run im Anflug - Uran-Microcap mit Multi-Tenbagger-Potenzial?

Anzeige / Werbung Dark Star Minerals besitzt zwei Uranprojekte in Kanada, eine Ressource mit Historie und steht kurz vor der aktiven Exploration. Doch bewertet ist das Ganze wie ein leeres Hüllenpapier. -Advertorial | Werbeanzeige- Liebe Leserinnen und Leser, der kanadische Uran-Explorer Dark Star Minerals (WKN: A3D70V, ISIN: CA2372342089) hat vor wenigen Tagen nahezu unbemerkt einen erfahrenen Geologen als neuen Vice President Exploration vorgestellt - ein klares Signal für den bevorstehenden Explorationsstart an zwei vielversprechenden Uranprojekten in Kanada. Mit dem historischen Bleasdell-Vorkommen in Saskatchewan und dem Ghost Lake-Projekt in Labrador rückt das Unternehmen ins Zentrum des Uran-Booms. Die Aktie bleibt damit ein interessanter Kandidat für spekulative Anleger. Es ist einer der möglichen Top-Trades im Rohstoffsektor: Nahezu kein Sektor im Rohstoffuniversum kann Anlegern so spektakulär große Gewinne in so kurzer Zeit bieten wie Uranaktien. Nicht die Goldminen. Nicht die Silberminen. Nicht die Aktien aus dem Sektor der Industriemetalle. Schon gar nicht die Ölaktien. Nichts kommt an die potenziellen Gewinne mit Uranaktien ran, wenn der Sektor für Nuklearindustrie an der Börse wachgeküsst wird. Genau das ist Ende Mai passiert! Natürlich durch niemand Geringeren als US-Präsident Trump. Am 22. Mai unterschrieb Donald Trump eine Executive Order zum massiven und vor allem schnelleren Ausbau des amerikanischen Nuklearenergiesektors. Danach sollen die Genehmigungsprozesse für neue Atomkraftwerke in den USA massiv entschlackt und beschleunigt werden. Die Auflagen sollen reduziert werden. So soll die Zeit, welche die amerikanische Nuklearenergiebehörde Nuclear Regulartory Commission für die Genehmigung neuer Reaktoren bisher benötigt, auf 18 Monate verkürzt werden. Es ist angerichtet für die nächste Rallyephase im Uran-Bullenmarkt! Gleichzeitig will Trump die Uranproduktion in den USA steigern und die Kapazitäten für die Anreicherung von Uran ausbauen. Dies sind keine leeren Ankündigungen. Am 12. Mai erhielt das Velvet Wood-Projekt im US-Bundesstaat Utah erstmals für ein Uranprojekt den "Fast Track"-Status für einen schnelleren Genehmigungsprozess bei den wichtigen Umweltauflagen. Diese spektakulären politischen Entwicklungen dürften der Startschuss für die nächste Rallyephase bei Uran sein. Der langfristige fundamentale Uran-Bullenmarkt ist sowieso einwandfrei intakt. Nicht nur das: Durch die Ankündigung von Trump dürfte sich die Nachfrageseite in den kommenden Jahren noch mal weiter erhöhen - bei dem weiterhin viel zu niedrigen Angebot. Für die nächste Rallyephase müssen gut informierte Anleger unbedingt drei Dinge über Uranaktien wissen: Die Gewinne mit Uranaktien können gigantisch groß sein.

Die Betonung liegt hier auf dem Wort "gigantisch". Wir sprechen hier nicht von Kursgewinnen von +100 % oder +200 %. Wir sprechen von mittelfristigen Gewinnpotenzialen im Bereich um +400 % oder +500 % und von langfristigen Tenbagger-Potenzialen von +1.000 % und mehr. Manchmal sogar viel mehr. Das klingt unglaublich? Nein, das ist Fakt. Schauen Sie zurück auf den letzten Superzyklus im Uransektor vor 20 Jahren. Schauen Sie sich den Chart des Uran-Blue-Chips Cameco an, dessen Aktie im letzten Uran-Superzyklus um rund +2.200 % explodierte. Ein Blue Chip! Kein anderer Rohstoffsektor bietet so große und explosive Gewinnchancen wie Uran. (Quelle: Tradingview) Die größten Uran-Gewinner dürften nicht die alten Stars der letzten Uran-Rallye sein Vorausgesetzt, man investiert in die richtigen Uranaktien mit den heißesten Uran-Stories. Denn jeder Bullenmarkt hat seine neuen Star-Aktien, die besonders stark steigen. Eben weil sie neu sind und deshalb noch niemand investiert ist. Diese neuen Uran-Stars der nächsten Generation könnten Anlegern in der kommenden Rallye die Chancen auf Kurs-Vervielfachungen und sogar Multi-Tenbagger-Gewinne bieten. Wenn sich die Unternehmen ideal für den nächsten Uran-Superzyklus positioniert haben - so wie der kanadische Uran-Explorer Dark Star Minerals (WKN: A3D70V, ISIN: CA2372342089). Es geht unglaublich schnell!

Der Uransektor ist im Vergleich zum Ölsektor oder Gassektor sehr klein. Es gibt viel weniger aussichtsreiche Uranprojekte, die aus ökonomischer Sicht sinnvoll für die Entwicklung sind. Jetzt kommt DER ganz entscheidende Punkt: Durch den neuen Kalten Krieg zwischen Ost und West auf der geopolitischen Ebene ist die Zahl der für den Westen zugänglichen Uranprojekte noch mal massiv gesunken. Dadurch ist die Zahl der investierbaren, fundamental interessanten Uranproduzenten und -explorer, die Uranprojekte in Australien, Kanada oder den USA entwickeln, ebenfalls sehr klein. Was passiert, wenn also plötzlich durch den Rallyestart gewaltige Investmentsummen in den engen Uranmarkt strömen? Die Aktienkurse explodieren.

Wenn die neue Rallye-Phase im Uran/Nuklearenergie-Boom startet, wird es an den Börsen extrem schnell gehen. Wir sahen es an dem Handelstag nach der Trump-Ankündigung: Kurssprünge von +15 bis +25 % innerhalb von Minuten. Wenn Uran-Aktien durchstarten, dann schießen sie nach oben wie Kryptowährungen in besten Zeiten.



Deshalb sollten clevere Anleger VORHER in spannende Uranwerte wie Dark Star Minerals (WKN: A3D70V, ISIN: CA2372342089) einsteigen. Das Management des kanadischen Uran-Unternehmens hat den jetzt kommenden Superzyklus im Uransektor und die Schlüsselrolle von kanadischem Uran brillant erkannt. Abseits des Rampenlichts stellte das Dark Star-Management ein SPEKTAKULÄRES PORTFOLIO AN URANPROJEKTEN IN KANADA zusammen.

(Quelle: Dark Star Minerals) Nie dagewesener globaler Boom: Die Welt setzt voll auf Nuklearenergie Wichtig: Der neue Boom der Nuklearenergie ist ein globales Phänomen. Auch in Europa bauen immer mehr Länder ihre Nuklearenergiekapazitäten auf oder aus. Die Wachstumsperspektiven sind atemberaubend: Aktuell werden weltweit 439 Kernkraftwerke betrieben. 64 neue Kernkraftwerke im Bau. 88 weitere Kernkraftwerke sind in Planung. Sagenhafte 344 befinden sich in Planung. Kommen diese Kernkraftwerke - und darin sind noch keine kleinen Kernkraftwerke für KI-Datenzentren enthalten -, wird sich die Zahl der Kernkraftwerke in den kommenden Dekaden verdoppeln! Dadurch rollt ein gigantischer Boom auf den Uranmarkt zu! Deutschland geht hier einen einsamen Sonderweg, mit dem wir global allein dastehen. Der Rest der Welt hat die Zeichen der Zeit längst erkannt. Hier die neuesten Nachrichten aus Europa: Der 16. Mai 2025 könnte ein historischer Tag in Dänemark werden. Seit 1985 hatte das skandinavische Land Atomenergie kategorisch abgelehnt. Doch die Zeiten ändern sich. Die dänische Links-Regierung gab nun bekannt, dass man in einer historischen politischen Wendung der sozialdemokratischen Partei eine "Prüfung von Potenzialen, Möglichkeiten und Risiken" der Atomkraft vornehmen wird.

Ebenfalls Mitte Mai gab Belgien bekannt, dass man seinen Atomausstieg rückgängig machen wird. Das belgische Parlament hat die Kehrtwende in der Atompolitik bereits beschlossen. In Belgien sollen demnach nicht nur die Laufzeiten der bestehenden Atomkraftwerke verlängert werden. Belgien will auch neue Reaktoren bauen. Die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen von den Sozialdemokraten bringt den Kurswechsel ihrer Partei treffend auf den Punkt: "Wir sollten das mit offenen Augen angehen. Es ist besser, Atomkraft in Europa zu haben, als von russischem Gas abhängig zu sein." Alle diese Entwicklungen bedeuten: Die Nachfrage nach Uran wird in der kommenden Dekade massiv ansteigen - und die Betonung liegt auf dem Wort "massiv". Hier kommt ein ganz entscheidender Fakt: Die aktuellen Prognosen für die Uranproduktion besagen, dass die USA selbst IM BESTEN FALL - also dem Idealfall von Produktionsstarts aller aktuell in Entwicklung befindlicher Uranprojekte - nur rund 25 % des Uranbedarfs aus eigener Produktion sichern können. Aber: Diese Berechnungen beinhalten noch gar keine neuen Atomreaktoren, die nach der Executive Order von US-Präsident Trump in den kommenden Jahren starten dürften. Das bedeutet: Der wahre Anteil von Uran, das in den USA in 10 Jahren gefördert wird, dürfte sogar noch niedriger sein! Nanocap-Bewertung könnte echtes Multi-Tenbaggerpotenzial eröffnen Das bedeutet: Die USA werden zwar der heißeste Uranmarkt der Welt sein - aber der Großteil des Urans wird weiterhin aus Kanada kommen! Kanada ist der geheime Profiteur des kommenden Booms der Nuklearindustrie. Dieser Fakt könnte cleveren Anlegern eine ungewöhnlich seltene und ungewöhnlich chancenreiche Investmentgelegenheit bieten: Denn die amerikanischen Uranaktien sind aufgrund der USA-Story schon hoch bewertet. Hier finden sich keine wirklichen Aktienschnäppchen mehr. Aber im kanadischen Uranmarkt schon! Denn aktuell schauen die Börsianer für den Uran-Boom in den USA nur auf die US-Uranwerte. Noch nicht auf die kanadischen Werte - obwohl der kanadische Uranmarkt genauso von der Renaissance der Nuklearindustrie in den USA profitieren wird. So liegt die aktuelle Börsenbewertung von Dark Star Minerals (WKN: A3D70V, ISIN: CA2372342089) bei geradezu unfassbar niedrigen 4,8 Mio. CAD oder 3,5 Mio. USD (inkl. aller Warrants). Doch jetzt aufgepasst: Hinter dem Unternehmen steckt viel mehr, als es der noch winzige Börsenwert vermuten lässt. Viel mehr! Aufgrund der so niedrigen Bewertung könnte sich spekulativen Anlegern eine echte Multi-Tenbaggerchance eröffnen. Multi-Tenbagger! Also Gewinnpotenziale von mehreren Tausend Prozent. Da kann ein einziger solcher Treffer - selbst bei einer kleineren Aktienposition - ein ganzes Depot in eine neue Vermögensliga hebeln. Dafür muss natürlich in der Unternehmensentwicklung von Dark Star Minerals vieles erfolgreich laufen. Aber wie Sie lesen werden, sind nicht nur die Weichen dafür ideal gestellt. Es sind sogar schon die unternehmerischen Schienen zum Erfolg gelegt - und der Dark Star-Zug nimmt bereits richtig Fahrt auf! Dark Star besitzt gleich zwei Uranprojekte mit hohen Erfolgspotenzialen Das Gewinnpotenzial von Dark Star Minerals (WKN: A3D70V, ISIN: CA2372342089) hat einen Namen. Oder genauer gesagt: Es hat sogar drei Namen! Gleich drei Gründe, von denen jeder einzelne bei Erfolg für sich schon ein Vervielfacher-Potenzial in der Aktie von Dark Star freisetzen könnte. Die Namen, die bei Erfolg vierstellige Kursgewinne in Dark Star Minerals freisetzen könnten, lauten: Ghost Lake-Uranprojekt! Bleasdell Lake-Uranprojekt! Ein aggressiver Ausbau des Projekt-Portfolios durch eine clevere

Übernahmestrategie neuer Uranprojekte. Aktuell hat Dark Star Minerals bereits die Uranprojekte Ghost Lake und Bleasdell Lake in seinem Portfolio. Dies allein ist schon eine echte Seltenheit für ein so kleines Unternehmen. Normalerweise haben Unternehmen mit derartig niedrigen Börsenbewertungen nur ein Projekt im Portfolio. Oftmals nicht mal das. Sie haben nur eine Absichtserklärung für die Akquisition eines Projektes. Dark Star befindet sich bereits zwei Entwicklungsstufen weiter! Doch da Dark Star noch so klein ist, fliegt die Aktie noch unter dem Börsenradar - und genau darin liegt die Chance für clevere Anleger: Nur so eröffnet sich für Investoren eine derartig große Bewertungsschere, deren Schließen Tenbagger-Gewinne für risikobereite Aktionäre bedeuten könnte. Denn Dark Star hat nicht nur zwei Uranprojekte - die zudem auch schon viel weiter entwickelt sind, als es auf den ersten Blick erscheint. Dazu kommt dann noch das Potenzial für weitere Übernahmen von Uranprojekten. Dadurch dürfte sich nicht nur das Aufwärtspotenzial erhöhen. Management plant bereits weitere Akquisitionen! Nein, dadurch dürfte sich auch der Bewertungs-Boden für die Aktie von Dark Star immer weiter erhöhen. Denn es kommen ja immer mehr Unternehmenswerte in das Unternehmen. Das ist für Anleger natürlich besonders attraktiv. Denn dadurch können sich gleichzeitig die Chancen erhöhen und das Risiko verringern. Besonders spannend für Anleger: Das Dark Star-Management um CEO Marc Branson hat die Zeichen der Zeit im nordamerikanischen und globalen Uranmarkt genau richtig erkannt: Jetzt, wo der Uranpreis noch unter 75 USD/Pfund notiert, ist der letzte gute Moment, wo man Uranprojekte mit großen Potenzialen zu günstigen Preisen akquirieren kann! Wenn der Uranpreis erst wieder bei 100 USD/Unze steht, werden derartige Projekte wahrscheinlich um ein Vielfaches teurer sein. So CEO Marc Branson: "Wir arbeiten gerade an möglichen Akquisitionen weiterer potenzieller High-Value-Projekte." High-Value bedeutet in diesem Kontext: durch Exploration oder - noch besser - mögliche NI43-101-Gutachten belegte Uran-Vorkommen im Boden der Projekte. Denn das würde die Börsenbewertung von Dark Star auf einen Schlag komplett verändern. Ghost Lake-Projekt: Direkt in einem der erfolgreichsten Urangebiete Kanadas Die Story von Dark Star Minerals beginnt mit dem Ghost Lake-Projekt. Dark Star Minerals hält 100 % der Rechte. Das Ghost Lake-Projekt umfasst gewaltige 286 km2. Es liegt in dem renommierten Central Mineral-Gürtel in Labrador, Kanada. Das ist genau der richtige Ort, um in dem neuen Deglobalisierungs- und Reshoring-Megatrend in Nordamerika, aber auch in Europa und rund um die Welt, zu profitieren. Denn die USA werden all ihr Uran selbst verbrauchen. Aber Kanada wird Uran auch weiterhin über Nordamerika hinaus exportieren. Damit ist Kanada der wirkliche Profiteur des globalen Reshoring-Trends und - noch besser für Uranunternehmen aus Kanada - der größte Profiteur des globalen Nuklearenergie-Booms. Denn irgendwo muss das Uran für die neuen Atomkraftwerke in Europa oder in Japan ja herkommen. Nur Kanada und Australien aus den politisch stabilen, pro-westlichen Regionen besitzen ausreichend große Uranproduktionen. Kanada ist ideal positioniert für den immer weiter wachsenden und nicht aufzuhaltenden Nachfrageboom westlicher Länder für Uran aus sicheren Regionen. Denn die westlichen Länder müssen eine gesicherte Versorgung des nun unverzichtbar werdenden Schlüsselrohstoffs Uran für ihre Energieversorgung aufbauen. Sei es eine Eigenproduktion oder durch gesicherte Importe. Denken wir einen Schritt weiter, wird sofort klar, wohin diese Entwicklung führen dürfte: Uran aus Kanada dürfte in Zukunft mit Prämie auf den Weltmarkt-Preis gehandelt werden. Das ist keine Fiktion. Einige Uranproduzenten in den USA gaben in 2023/24 bereits bekannt, dass amerikanische Versorger schon damals eine Prämie auf den Spot-Preis für Uran zahlten - weil es eben Uran "made in America" ist. Diese Prämie dürfte sich in den kommenden Jahren noch deutlich vergrößern - aber nicht nur für amerikanisches Uran. Kanadisches Uran dürfte noch größere Chancen auf höhere Prämien haben, da der Absatzmarkt nicht nur auf das eigene Land begrenzt ist - wie bei amerikanischem Uran. Die kanadischen Uranproduzenten können durch den Export eine globale Nachfrage generieren kann. Mehr Nachfrage führt bekanntlich zu höheren Preisen. Das bedeutet: Im neuen Uran-Bullenmarkt könnten amerikanische und kanadische Uranproduzenten durch die Prämien auf den globalen Uranpreis überdurchschnittlich hohe Gewinne erzielen. Der zweite Punkt: Durch die Preisprämie werden Uranprojekte in der Entwicklungsphase natürlich auch Bewertungsprämien erhalten! Das sind fantastische Perspektiven für Dark Star Minerals (WKN: A3D70V, ISIN: CA2372342089), die von der Börse noch überhaupt nicht richtig analysiert wurden. Ghost Lake: Im gleichen Uran-Gürtel wie das größte Uranvorkommen Nordamerikas Im Gegensatz zu vielen anderen Urangebieten werden im Central Mineral-Gürtel, wo das Ghost Lake-Projekt liegt, bereits hoch erfolgreich Uranvorkommen nachgewiesen - von zwei der großen Namen im Uransektor: Paladin Energy und Atha Energy. Der Central Mineral-Gürtel ist bereits als Gebiet definiert, in dem ein fortlaufendes Uranvorkommen liegt. Die zwei bekanntesten Uranprojekte im Central Mineral-Gürtel sind zwei Weltklasse-Projekte: das weltbekannte Michelin-Projekt von Paladin Energy die Moran Lake-Zone, das Mustang-Projekt und die Anna Lake-Zone, von Atha Energy, die alle Teil eines großen, fortlaufenden Urantrends sind. Über welche Dimension der Uranvorkommen sprechen wir beim Central Mineral-Gürtel? Die Antwort: Das Michelin-Projekt von Paladin Energy (Börsenwert: 1,6 Mrd. USD) ist das größte bekannte Uranvorkommen in ganz Nordamerika, das sich in der Entwicklungsphase befindet. Nicht in Kanada allein. In Kanada und den USA. Die aktuell bekannte Ressource liegt bisher schon bei riesigen 92 Mio. Pfund. (Quelle: Dark Star Minerals) Genau in diesem Urangebiet mit zwei der bekanntesten und erfolgreichsten Uran-Explorationen der Welt liegt das Ghost Lake-Projekt. Nicht in der Nähe. Nicht wenige Kilometer entfernt. Nein, es liegt direkt in dem Central Mineral-Gürtel. Es ist TEIL DES CENTRAL MINERAL-GÜRTEL. So sehr, dass es auf drei Seiten sogar direkt von dem Projekt von Atha Energy umgeben ist. Das entscheidende Wort ist hier: direkt. Das Ghost Lake-Projekt grenzt direkt an das Erfolgsprojekt von Atha Energy! Aber es wird noch spannender: Ghost Lake grenzt nicht nur an einer Seite an das Projekt von Atha Energy. Es ist auf drei Seiten davon umgeben! Genau das macht das Ghost Lake-Projekt so ungewöhnlich und so chancenreich - trotz seines jungen Entwicklungsstadiums. Denn entscheidend sind bei Rohstoffprojekten immer die geografische Lage und die geologische Struktur des Gesteins. Das Ghost Lake-Projekt und das riesige Projekt von Atha Energy trennt sprichwörtlich nur eine Linie auf der Landkarte und ein Gartenzaun! Näher geht es in der Geologie nicht. Ghost Lake: Wahrscheinlichkeit für Uranvorkommen ungewöhnlich hoch Das ist DAS ENTSCHEIDENDE ASS für potenzielle Vervielfacher-Gewinne mit der Aktie von Dark Star Minerals (WKN: A3D70V, ISIN: CA2372342089). Das Ghost Lake-Projekt ist "offiziell" noch ein sogenanntes Grassroots-Projekt, für das noch keine Exploration durchgeführt wurde. Es befindet sich noch im Anfangsstadium seiner Entwicklung. Das ist ja auch der Grund, warum die Aktie von Dark Star Minerals mit einem Börsenwert von unter 3,8 Mio. USD noch so ultra-niedrig bewertet ist. Aber - und hier kommt das entscheidende "aber": Durch den Standort des Ghost Lake-Projektes DIREKT neben dem erfolgreichen Uranprojekt von Atha Energy und im Urangürtel des weltbekannten Mustang Lake-Projekts von Paladin Energy befindet sich das Ghost Lake-Projekt in Wirklichkeit bereits in einem höheren Entwicklungsstadium als klassische Grassroots-Projekte in neuen Gebieten, die noch gar kein Uran nachgewiesen haben. Das ist beim Central Mineral-Gürtel eben nicht der Fall. Atha Energy und Paladin Energy haben bereits erfolgreich Uranvorkommen nachgewiesen. Sie entwickeln bereits erfolgreich Projekte. Das Ghost Lake-Projekt ist nicht 50 km oder 20 km weit vom den Erfolgsprojekten von Atha Energy und Paladin Energy entfernt (was in geologischen Strukturen zwar keine großen Distanzen sind, da Gesteinsformationen häufig extrem weitläufig sind). Das Ghost Lake-Projekt liegt sprichwörtlich IN DEM URANGEBIET Von Atha Energy! (Quelle: Dark Star Minerals) In dem Urangebiet, auf dem Atha Energy bereits sehr erfolgreich eine ungewöhnlich hohe Zahl an Uranvorkommen identifiziert hat. Geologische Strukturen in der Erde enden aber eben nicht an Gebietsgrenzen, sondern laufen weiter - dieses hier vermutlich durch das Ghost Lake-Projekt von Dark Star Minerals. Garantieren die Lage des Ghost Lake-Projekts und die vermutlich extrem ähnlichen geologischen Gesteinsstrukturen zum direkt angrenzenden Projekt von Atha Energy, dass im Ghost Lake-Projekt ähnlich hohe Uranvorkommen liegen dürften? Nein. Aber die meisten Geologen würden Ihnen sagen: Die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Sehr hoch sogar. Es wird noch spannender für Aktionäre von Dark Star: Das Unternehmen hat seine Auftaktanalyse für Ghost Lake zur Definition von dortigen Uranvorkommen bereits abgeschlossen. Sie ist schon im zuständigen Labor eingereicht - und die Ergebnisse sollen laut Management bereits in den kommenden Wochen zurückkommen! Bleasdell Lake: Historische Explorationsdaten belegen Uranvorkommen Doch das Ghost Lake-Projekt ist nicht das einzige Uranprojekt von Dark Star Minerals (WKN: A3D70V, ISIN: CA2372342089). Das Bleasdell Lake-Projekt in Kanada steht dem Ghost Lake-Projekt in Bezug auf einen potenziellen Hebeleffekt für den Aktienkurs in nichts nach. Der Hebel ist nur ein völlig anderer als bei Ghost Lake. (Quelle: Dark Star Minerals) Bei Ghost Lake ist der Hebel die Aussicht auf ein echtes riesiges Uranprojekt mit Blockbusterpotenzial in einem Uranprojekt, das aktuell hoch erfolgreich entwickelt wird. Das Bleasdell Lake-Projekt, an dem Dark Star Minerals ebenfalls 100 % aller Rechte hält, ist ein Uranprojekt mit einer Explorationshistorie. Das Besondere am Bleasdell Lake-Projekt: Historische Explorationsdaten aus den späten 1950er-Jahren haben damals bereits zwei Uranzonen auf dem Gebiet entdeckt. Das damalige Explorationsprojekt war ungewöhnlich umfassend: 148 Bohrlöcher über eine Gesamtlänge von 3,74 km und Tiefenmessungen zwischen 22,9 bis 149,4 Metern. Doch jetzt kommt der Knaller: Diese damaligen Probebohrungen haben bereits eine historische Ressource in Bleasdell Lake nachgewiesen! Das damals von dem Unternehmen Columbia Metals Exploration durchgeführte Explorationsprogramm wies in nur zwei Uranzonen eine Ressource von insgesamt 620.700 Pfund U 3 O 8 aus! Dieses Vorkommen ist noch nicht durch moderne Explorationsdaten verifiziert worden. Nur so konnte sich Dark Star Minerals diese potenzielle Perle eines Uranprojektes schnappen! Aber hier kommt der Knaller: Die damaligen Schätzungen basierten natürlich auf dem damaligen Uranpreis - und der lag 1957 nur bei rund 7,50 USD/Pfund! Aktuell steht der Uranpreis fast 10x so hoch! (Quelle: Dark Star Minerals) Dadurch ist die Uranmenge, die in eine neue, moderne Ressourcenberechnung eingehen kann, um ein Vielfaches höher als damals! Die Chancen, dass die historische Ressource sogar übertroffen wird, erscheinen angesichts des 10x höheren Uranpreises sehr hoch. Tatsächlich lautet der Plan des Dark Star-Managements: eine Ressource von 1,0 Mio. Pfund Uran für Bleasdell Lake. Riesiger Zeit- und Geldvorteil für Dark Star bei Exploration von Bleasdell Lake In Bleasdell Lake liegt Uran! Das ist sicher! Belegt durch die historischen Daten! Das ist eine ganz andere Welt als ein klassisches Grassroots-Projekt, wo außer einigen Gesteinsproben noch nichts passiert ist. Bei Bleasdell Lake gibt es verifizierte historische Daten über UMFASSENDE URANVORKOMMEN, die auch noch NAHE DER OBERFLÄCHE liegen. Das Management von Dark Star Minerals (WKN: A3D70V, ISIN: CA2372342089) hat einen klaren Plan für die nächsten Entwicklungsschritte: Die historischen Uranvorkommen sollen durch neue Probebohrungen schnell in eine aktuelle Ressourcenschätzung nach NI43-101-Standard überführt werden. Hier spielt die Oberflächennähe Dark Star und seinen Aktionären sehr gewinnbringend in die Karten. Denn durch die Oberflächennähe der historischen Uranvorkommen entstehen für Dark Star gleich drei große Vorteile: Durch die historischen Daten weiß Dark Star genau, wo man suchen muss! Durch die Oberflächennähe ist die Exploration ungewöhnlich günstig. Laut dem Management "könnten schon einige Millionen CAD an Explorationskosten ausreichen". Durch die historischen Vorgaben und die geologischen Vorteile dürften die Uranressourcen erfreulich schnell bestätigt werden. Das sind ideale Voraussetzungen für einen Explorationsstart, von dem 95 % der Uran-Explorer nur träumen können. Doch es kommt noch ein absoluter Knaller dazu: Die historische Ressourcenschätzung von 620.700 Pfund Uran wurde 1957 mit der damals gängigen Bohrausrüstung durchgeführt. Diese Ausrüstung ist nach heutigen Standards natürlich völlig veraltet. Mit den modernen Explorationstechnologien und -ausrüstung sind viel bessere und genauere Messungen möglich. Die Wahrscheinlichkeit, dass die neue Exploration durch Dark Star Minerals sogar zu einer höheren Ressourcenschätzung als der historischen führt, dürfte sehr hoch sein. So Dark Star-CEO Marc Benson: "Im Rohstoffsektor kann man natürlich nichts mit 100% Sicherheit voraussagen. Aber es dürfte fast zu garantieren sein, dass es so kommt." Übernahmefantasie für Dark Star Minerals Dazu könnte eine große Übernahmefantasie für Dark Star Minerals (WKN: A3D70V, ISIN: CA2372342089) kommen. Das legt häufig den Grundstein für lukrative Kurssteigerungen für die Aktionäre des Unternehmens, das gekauft werden soll. Vor allem - und jetzt aufgepasst -, wenn ein Bieterstreit um das Unternehmen ausbricht. Man ist beim Blick auf die Lage des Ghost Lake-Projektes fast geneigt zu sagen: "Natürlich dürfte die Übernahmefantasie durch Atha Energy in die Aktie von Dark Star Minerals kommen." Immerhin umschließt das große Projekt von Atha Energy das Ghost Lake-Projekt gleich von drei Seiten. Doch es gibt eine Stufe, die noch über einer klassischen Übernahme liegt. Das ist der Jackpot der Übernahmen. Das Royal-Flush-Blatt für Aktionäre: eine Bieterschlacht zwischen zwei oder mehr potenziellen Käufern um ein Unternehmen. Denn dann schießen die Preise für das Übernahmeobjekt durch die Decke und es kommen am Ende wirklich astronomische Übernahmepreise zustande. Genau so ein Jackpot-Szenario könnte sich bei Dark Star Minerals ergeben! Denn auch Paladin Energy ist ja im Central Mining-Gürtel aktiv und könnte ein Interesse an dem Projekt haben - und schon hätten wir einen Wettbieten von zwei Bewerbern. Das würde eine massive Hebelwirkung auf den Aktienkurs von Dark Star Minerals (WKN: A3D70V, ISIN: CA2372342089) kreieren. Doch darauf müssen Aktionäre von Dark Star Minerals gar nicht warten, um potenziell kursbewegende Ereignisse zu erleben. Denn für die kommenden Monate könnten zahlreiche Nachrichten kommen, die Dark Star Minerals praktisch über Nacht ins Rampenlicht des Rohstoffsektors rücken könnten. Bedeutende Nachrichten zum Explorationsstart könnten in kommenden Monaten kommen Das ist eben der Vorteil von zwei Projekten, die sich nicht mehr im Anfangsstadium befinden: Bei Dark Star Minerals haben die Aktionäre die Chance auf den doppelten Newsflow. An der Spitze steht dabei eine extrem wichtige Nachricht, die innerhalb des nächsten Monats kommen könnte. Vielleicht sogar innerhalb der nächsten Wochen. Es geht um die Ergebnisse der Auftaktanalyse der geologischen Struktur des Ghost Lake-Projektes. Fallen diese Ergebnisse gut aus, könnte dies schon die Initialzündung für die Aktie von Dark Star Minerals (WKN: A3D70V, ISIN: CA2372342089) sein. Denn: Wenn die Ergebnisse stark wären, sollen noch in 2025 die Zielzonen für die ersten Probebohrungen definiert werden. Das ist der letzte Schritt vor dem Start des ersten Bohrprogramms und damit der Exploration von Ghost Lake - womit Dark Star Minerals dann in die nächste Phase der Unternehmensentwicklung startet. Zudem steigt man dann gleichzeitig in die Liga der aktiven Explorer auf. Dafür dürfte die aktuelle Nanocap-Bewertung jedoch zu niedrig sein. Viel zu niedrig. Dazu kommt natürlich noch das Bleasdell Lake-Projekt, welches aufgrund der historischen Explorationsdaten eigentlich prädestiniert ist, um als erstes Projekt in die Explorationsphase zu kommen. Denn die historischen Daten dienen hier quasi als Blaupause für die Explorationsplanungen von Dark Star. Auch beim Bleasdell Lake-Projekt sollten also bedeutende Nachrichten kommen. Sehr bedeutend. Denn diese Nachrichten dürften sich um den dortigen Explorationsstart drehen - und da ist eben der nächste Meilenstein für Dark Star Minerals (WKN: A3D70V, ISIN: CA2372342089). Im Idealfall könnten sich die positiven Nachrichten bei Dark Star in den kommenden Monaten überschlagen. Indem die Exploration nicht nur in Ghost Lake oder Bleasdell Lake startet - sondern gleichzeitig in Ghost Lake UND Bleasdell Lake! Bei zwei laufenden Explorationen dürfte die Börsenbewertung von Dark Star Minerals nicht mehr lange bei winzigen 3,8 Mio. USD liegen! Mögliche Akquisitionen neuer Uranprojekte am Horizont Zusätzlich gibt es bei Dark Star Minerals auch noch das Potenzial weiterer Akquisitionen von Uranprojekten. Erinnern Sie sich an das Zitat von CEO Marc Branson: "Wir arbeiten gerade an möglichen Akquisitionen weiterer potenzieller High-Value-Projekte." Anleger haben bei Dark Star Minerals also das Potenzial auf wirklich bedeutende und potenziell massiv kursrelevante Nachrichten auf gleich 3 Ebenen! Sehr wichtig für gut informierte Anleger: Hier wird die winzige Nanocap-Bewertung von aktuell erst 3,8 Mio. USD zum großen Vorteil für Dark Star Minerals (WKN: A3D70V, ISIN: CA2372342089): Bei so kleinen Nanocap-Werten kann schon ein gutes Ergebnis von einem einzigen Bohrloch ausreichen, um eine Rallye in diesen Tiny-Float-Aktien auszulösen. Das macht ein Investment in einen Nanocap-Wert wie Dark Star Minerals jetzt so spannend. Sehr oft ist der Preis für die Chancen von Nanocap-Aktien, dass die Nachrichten aufgrund der Frühphasen der Projekte und der Unternehmensentwicklung einfach nicht spektakulär genug sind. Dann müssen Anleger sehr viel Geduld mitbringen. Börsenwert von winzigen 3,8 Mio. USD bietet massives Aufwärtspotenzial für die Aktie! Bei Dark Star Minerals ist es genau umgekehrt: Hier könnten in den kommenden Monaten Nachrichten kommen, welche die Unternehmensentwicklung dramatisch nach vorne bringen! Aber die Aktie ist noch bewertet wie ein Nanocap-Wert. Eine Börsenbewertung von nur 3,8 Mio. USD - bei einem Portfolio mit 100 % Anteilen an Ghost Lake und 100 % an Bleasdell Lake. Wichtig: Beide Projekte liegen in Kanada - und haben damit praktisch ein inexistentes Länderrisiko. Ghost Lake liegt direkt in einem der zwei größten und erfolgreichsten Urangebiete in Kanada. Nicht in der Umgebung. Nicht in der erweiterten Nachbarschaft. Direkt in dem Urangürtel. Bleasdell Lake hat die historische Uran-Ressource von 620.700 Pfund U 3 O 8 . Wie dramatisch die aktuelle Schnäppchenbewertung von Dark Star Minerals (WKN: A3D70V, ISIN: CA2372342089) ist, zeigt nur ein Vergleich mit der historischen Ressource von Bleasdell Lake. Setzen wir sehr konservativ an, dass eine neue, moderne Exploration nur 50 % der historischen Uran-Ressource von 620.700 Pfund Uran bestätigt. Das erscheint extrem unwahrscheinlich, wenn wir berücksichtigen, dass die heutige Explorationstechnologie viel besser und genauer ist als 1957. Dazu kommt der Uranpreis, der fast 10x höher steht als der damaligen Uranpreis von rund 7,50 USD/Pfund. Lassen wir auch das Ziel des Dark Star-Managements von 1,0 Mio. Unzen Uranressource unberücksichtigt. Dann kommen wir also immer noch auf eine Ressource von 310.350 Pfund Uran für das Bleasdell Lake-Projekt. Uran-Ressourcen werden an der Börse je nach Ressourcen-Kategorie mit Bewertungsabschlägen zwischen -40 % und -80 % bewertet. Setzen wir einen Mittelwert von -60 % an. Bei einem aktuellen Uran-Spotpreis von 70,00 USD/Pfund bedeutet dies einen Wert von 28,00 USD pro Pfund Uran. Damit würde sich ein theoretischer Wert des Uranvorkommens von Bleasdell Lake von 8,7 Mio. USD ergeben. 