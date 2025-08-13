© Foto: Armin Weigel - dpaGoldman Sachs sieht Aktien von Uranium Energy im kommenden Jahr kräftig steigen, da die US-Regierung eine heimische Lieferkette für Kernbrennstoff wiederaufbauen will.Am Montag nahm Goldman die Aktie des reinen US-Uranförderers in die Bewertung auf - mit einem Kursziel von 13 US-Dollar. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von mehr als 30 Prozent gegenüber dem aktuellen Niveau. Die Aktie hat seit Jahresbeginn bereits 50 Prozent zugelegt, die Marktkapitalisierung liegt nun bei 4,45 Milliarden US-Dollar. [spotify]35ZBuN1ydVKJKwHyCkzWKU[/spotify] Die Trump-Regierung plant, die Kernkraftkapazität in den USA bis 2050 auf 400 Gigawatt zu vervierfachen und eine eigene Uran-Lieferkette für die …Den vollständigen Artikel lesen ...
