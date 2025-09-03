Energiehunger vs. Angebot: Knappes Angebot trifft gigantische Nachfrage! Deshalb explodiert der Uran-Markt!

Anzeige / Werbung

Nach Jahren der Zurückhaltung erlebt die Kernenergie eine strategische Renaissance. Der Mix aus stark wachsender Last durch KI-Infrastruktur und dem Bedarf an sicherer, CO2-armer Stromproduktion verschiebt Prioritäten.

die Regierung der UK zum Beispiel unterstützt den Bau von "Sizewell C' - das erste große Projekt seit Jahrzehnten - mit 14,2 Mrd. GBP. Die Vereinigten Staaten treiben parallel ein ambitioniertes "SMR'-Programm voran, das bis 2050 rund 400 GW Kernkraftkapazität anvisiert. Auf EU-Ebene sind bis 2050 Investitionen von insgesamt 241 Mrd. € vorgesehen, um die installierte Leistung von etwa 98 auf 109 GW zu erhöhen. Der strukturelle Rückenwind für den Uranmarkt und gute Uran-Unternehmen wie Uranium Energy (WKN: A0JDRR) ist damit klar, vor allem wenn zugleich noch gute Unternehmens-Nachrichten präsentiert werden.

Uranium Energy: Grandiose Quartalszahlen, strategische Beteiligungserhöhung und "Sweetwater'-Projekt als Gamechanger für US-Uranproduktion!

Uranium Energy (WKN: A0JDRR) ist und bleibt ein Unternehmen der Superlative. Folglich lassen sich auch die jüngsten Erfolge nicht beschreiben, ohne diese höchste Steigerungsform zu benutzen. Den Anfang der neuesten Superlative-"Success'-Stories macht Uranium Energys Bericht für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2025 per Ende 30 April. In diesem zeigen sich sowohl die finanziellen Fortschritte wie auch erfolgreiche Entwicklung des nordamerikanischen Portfolios von Uranium Energy auf sehr beeindruckende Art und Weise.

So besaß das Unternehmen zum 30.04.2025 satte 271 Mio. USD an Barmitteln, Lagerbeständen und Aktien, und das alles ohne Schulden. Hinzu kommen U3O8-Lagerbestände von fetten 1,356 Millionen Pfund im Wert von sensationellen 96,6 Mio. USD. Zusätzlich kündigte Uranium Energy die Erweiterung seines Programms für in den USA gelagertes physisches Uran um 300.000 Pfund an, und zwar durch Kaufverträge im Dezember dieses Jahres zu einem Preis von 37,05 Dollar je Pfund. Ein smarter strategischer Schachzug, kann Uranium Energy dadurch doch in Zeiten erhöhter geopolitischer Unsicherheit eine kostengünstige Quelle für physisches Uran bereitstellen.

Auch bautechnisch bombastische Fortschritte!

So fett Uranium Energys (WKN: A0JDRR) Finanzfluss in Q3-2025 war, so großartig waren auch die Fortschritte bei seinen Power-Projekten in Wyoming, Texas und im "Athabaska Becken' in Kanada. So konnte im "Equality State' (Wyoming) die erste neue Minenanlage in der "Christensen Ranch In-Situ Recovery' ("ISR') Mine, die mit ihren grandiosen "angezeigten' 9,6 Millionen Pfund U3O8 als erstes Satellitenprojekt die Mega-Aufbereitungsanlage "Irigaray' füttern wird, in Betrieb genommen werden. Dabei gingen die "Header House 10-7' im Rahmen der schrittweisen Hochfahrphase der "Powder River Basin'-Betriebe ans Netz.

Ebenso in Wyoming schreitet auch Entwicklung des Produktionszentrums des Mega-Projekts "Sweetwater' im Siebenmeilenstiefeln-Tempo voran. Bereits für Ende des Geschäftsjahres 2025 plant Uranium Energy (WKN: A0JDRR) die Veröffentlichung eines technischen Berichts für ein neues "Hub and Spoke'-Modell, in dessen Zentrum die "Sweetwater'-Anlage stehen wird.

In Südtexas wiederum konnte Uranium Energy bei Bauarbeiten in "Burke Hollow' wichtige Anlagen in der Satelliten-Ionenaustauschanlage installieren und gute Fortschritte bei der Entwicklung von Entsorgungsbrunnen erzielen. Ganz nebenbei konnten kürzlich im Rahmen eines Abgrenzungsbohrprogramms die "gemessenen und angezeigten'-Ressourcen für "Burke Hollow' von 2,324 Millionen Pfund U3O8 auf phänomenale 6,155 Millionen Pfund erhöht und damit sensationell fast verdreifacht werden. Nicht umsonst handelt es sich beim "Burke Hollow'-Projekt ja um das größte "ISR'-Bohrfeld, das derzeit in den USA erschlossen wird.

Für das vielversprechende "Roughrider'-Projekt im globalen Uran-Hotspot "Athabaska Becken' schließlich meldete Uranium Energy das Einleiten des Prozesses für eine formelle "S-K 1300'-Vorstudie. Damit einher gingen unter anderem auch erhebliche Fortschritte bei den metallurgischen Testarbeiten. Um dieses mächtige Wachstums-Momentum weiter zu befeuern, hat Uranium Energy in Q3 des Geschäftsjahres 2025 auch personell noch mehrere Schippen draufgelegt und sein US-amerikanisches Betriebs- und Technikteam auf nun über 100 Mitarbeiter erweitert, vor allem mit Blick auf den Betrieb, die Geologie und Metallurgie und auf das Lieferkettenmanagement.

Perfekte Rahmenbedingungen!

Nicht nur mit Blick auf den Q3-Bericht setzt Uranium Energy (WKN: A0JDRR) alle Wachstumshebel in Bewegung. Schließlich könnte das Umfeld besser und fördernder kaum sein. Das gilt in erster Linie für die von US-Präsident Donald Trump per Dekreten "verordnete" Vervierfachung der US-Atomkraftkapazität von aktuell 100 GW auf 400 GW bis zum Jahr 2050. Um dies zu erreichen, priorisiert das US-Energieministerium die Zusammenarbeit mit der Atomenergiebranche, unter anderem durch die oben bereits erwähnte beschleunigte Genehmigungsunterstützung für entsprechend kritische Projekte und für fortschrittliche Reaktoren und Mikroreaktoren.

Das übergeordnete Ziel ist dabei, die Abhängigkeit der USA von ausländischem Uran zu reduzieren. Und hier genau kommt Uranium Energy mit seinen Power-"In-Situ-Recovery'-Produktionsplattformen in den USA und Kanada und mit seinem praxiserprobten "Hub and Spoke'-Modell für hocheffiziente Produktions- und Lieferprozesse ins Spiel.



Quelle: Uranium Energy

Einen weiteres Ass in Uranium Energys (WKN: A0JDRR) Ärmel ist die stark steigende Nachfrage nach Uran in den USA. Denn die Vereinigten Staaten sind mit Abstand der größte Kernenergie-Konsument, mit einem Anteil von rund 30% am globalen Verbrauch respektive mit insgesamt neun Exajoule im Jahr 20241.

Das sind die weltweit größten Kernenergiekonsumenten (Stand: 2024):

Quelle: Statista

In diesem Zusammenhang liest sich die ebenso in Q3 unterzeichnete Absichtserklärung über die Lieferung von Urankonzentraten aus Wyoming an Radiant Industries, das "Kaleidos'-Mikroreaktoren herstellt, wie eine Regieanweisung für Uranium Energys nächstes "Sprungziel".

Beteiligungserhöhung an Anfield Energy setzt strategisches Ausrufezeichen!

Kurz nach dem Verkünden der spektakulär guten Q3-Zahlen konnte Uranium Energy (WKN: A0JDRR) mit der Erhöhung seiner Anteile an Anfield Energy den nächsten Paukenschlag setzen. Denn Anfields Vorzeigeprojekt ist die "Shootaring Canyon Mill' in Utah, eine von insgesamt nur drei lizenzierten, genehmigten und errichteten konventionellen Uranmühlen in den USA.

Konkret hat Uranium Energy weitere 170 Millionen Anfield-Stammaktien zu einem Preis von 0,115 CAD für insgesamt 19,55 Mio. CAD gekauft und damit sein Engagement auf nun 32,4% auf nicht verwässerter Basis respektive auf etwa 37,6% auf teilweise verwässerter Basis erhöht.

Damit kann es auch als Ankerinvestor von der kraftvollen Uranpreis-Rallye profitieren, denn neben der "Shootaring Canyon Mill' setzt Anfield Energy auch auf die Entwicklung vielversprechender Uran- und Vanadiumprojekte in Utah, Colorado, Arizona und New Mexico.

"Sweetwater' kommt bei US-Regierung sensationell gut an!

Wie anfangs bereits kurz angerissen, muss man Uranium Energys (WKN: A0JDRR) Ausnahme-Asset "Sweetwater' einfach in Superlativen beschreiben. Davon zeugt unter anderem die Auswahl des Projekts zu einem der wenigen "FAST-41' Projekte für ein beschleunigtes Genehmigungsverfahren durch die US-Regierung. Das wiederum öffnet noch breitere Türen und Tore dafür, die "In-situ'-Förderkapazitäten des aktuell US-weit größten Urankomplexes erheblich zu erweitern und "Sweetwater' damit zur größten "Dual-Feed'-Urananlage in den USA zu machen.

Zudem unterstreicht die Aufnahme von "Sweetwater' in das elitäre FAST-41-Transparenz-Dashboard seine Rolle als strategisches Schlüsselprojekt für das ganze Land, wie auch Emily Domenech, Exekutivdirektorin des "Federal Permitting Improvement Steering Council', anerkennend bestätigt:

"Ich freue mich sehr, den "Sweetwater'-Komplex im "FAST-41'-Transparenz-Dashboard willkommen zu heißen. Das Projekt wird durch seine Ressourcenbasis einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Stärkung inländischer Lieferketten für Kernbrennstoffe leisten und die Unabhängigkeit der USA von Uran-Importen verringern helfen."

Fazit: Wertschöpfung und Wachstum als feste Koordinaten!

Uranium Energy (WKN: A0JDRR) setzt die Blaupause für den nächsten Wachstumszyklus - nicht auf PowerPoint, sondern im Feld. Die frisch gestartete "ISR'-Produktion in Wyoming und der sichtbare Baufortschritt in Südtexas liefern echte, kurzfristige Skalierungspunkte und untermauern die Rolle von Uranium Energy (WKN: A0JDRR) als führender Anbieter einer sicheren, US-inländischen Uranversorgung. Mit der aufgestockten Beteiligung an Anfield Energy sichert sich UEC zugleich strategischen Zugang zu einer der ganz wenigen voll lizenzierten konventionellen Mühlen der USA ("Canyon Mill'). Ein Engpassfaktor, der im kommenden Angebotszyklus über Tempo und Margen entscheiden kann. Dass "Sweetwater' zudem im FAST-41-Programm verankert ist, verschafft regulatorischen Rückenwind und maximale Flexibilität beim Ausbau zur größten "Dual-Feed'-Urananlage des Landes.

Uranium Energy (WKN: A0JDRR) kombiniert operative Traktion, Verarbeitungskompetenz und beschleunigte Genehmigungswege zu einem seltenen "US-Uran-Moat". Für Investoren, die an einen anhaltend starken Uranmarkt glauben, bietet dieses Setup überdurchschnittlichen Hebel auf die Preisdynamik - mit klaren Meilensteinen, die eine Neubewertung fundamental rechtfertigen.

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: 1https://www.statista.com/statistics/201683/percentage-of-world-nuclear-electricity-consumption-by-country/, Uranium Energy, Pressemeldungen: 05. Aug., 17. Jul., 20. Jun.

Enthaltene Werte: US9168961038,189388994