Wie geht's weiter?: Wochenrückblick KW 36-2025: Endspurt vor der Fed!

Anzeige / Werbung

Die Finanzmärkte schalten langsam in den September-Modus - und die Spannung steigt. Wall Street eilte auch in dieser Woche von Rekord zu Rekord, befeuert von der Erwartung einer Zinssenkung im September.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

in Europa dagegen herrscht Zurückhaltung: Schuldendiskussionen und das anstehende Misstrauensvotum gegen die französische Regierung am Montag lähmen die Anleger. Hinzu kommt die Debatte um die Rechtmäßigkeit der US-Zölle, über die bald der Supreme Court entscheiden wird. Das neue Börsensemester beginnt damit so, wie das alte endete - voller Unsicherheit und Volatilität.

In der vergangenen Woche jedenfalls verlor der DAX rund -1,3% und behielt damit seine Schwäche bei. Der Dow Jones hielt sich mit Kursverlusten von rund -0,30% vergleichsweise stabil. Deutlich besser lief es beim Nasdaq100, der mit einem Plus von rund 1% glänzen konnte.

US-Arbeitsmarkt kippt - Fed-Senkung fast sicher!

Die große Überraschung kam vom amerikanischen Arbeitsmarkt. Nur 22.000 neue Stellen wurden im August geschaffen - weit weniger als die erwarteten 73.000. Damit bestätigten sich die schwachen Signale der JOLTS-Umfrage und der ADP-Daten. Die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten: Die Rendite zweijähriger US-Staatsanleihen fiel um 10 Basispunkte auf 3,49%. Damit ist eine Zinssenkung bei der kommenden Fed-Sitzung praktisch eingepreist. Die Frage, die die Märkte nun beschäftigt: Handelt es sich um den Beginn eines neuen geldpolitischen Lockerungszyklus oder bleibt es bei einem einmaligen Impuls?

Gold- und Silberrallye!

Die Aussicht auf niedrigere Zinsen und ein schwächerer Dollar haben die Edelmetalle in neue Höhen getrieben. Gold kletterte auf ein Rekordhoch von über 3.650,- USD je Unze und verzeichnete damit die beste Wochenperformance seit drei Monaten.

Seit Jahresbeginn liegt das Plus bei satten 35%. Silber steht dem kaum nach: Mit über 41,- USD pro Unze legte das Metall 2025 bereits um deutlich über 40% zu. Beide profitieren von ihrem Status als sichere Häfen in einem unsicheren politischen und wirtschaftlichen Umfeld.

Auch auf dem Markt für Industriemetalle dominierte zumeist Optimismus. Treiber sind die schwächere US-Währung, Hoffnungen auf eine Erholung in China und die erwartete US-Zinssenkung.

Quelle: MinerDeck auf X

Aluminium, Zink und Zinn legten an der London Metal Exchange zum Wochenschluss zu, notieren auf Wochenbasis dennoch leicht negativ.

Ausblick und Fazit: Datenflut voraus!

Die kommende Woche dürfte wegweisend werden. Am Dienstag steht die jährliche Revision der US-Arbeitsmarktdaten an - ein heikler Termin, da die Zuverlässigkeit der Zahlen zuletzt in Zweifel gezogen wurde. Am Mittwoch folgt der Produzentenpreisindex (PPI), am Donnerstag die Verbraucherpreise (CPI). Diese Daten könnten die letzte Weichenstellung vor der Fed-Sitzung bringen.

In Europa richtet sich der Blick auf die EZB-Sitzung am Donnerstag. Zwar wird allgemein mit einem Stillhalten gerechnet, doch jedes Wort von Christine Lagarde zur Frage künftiger Zinssenkungen dürfte für Bewegung sorgen. In Bewegung bleiben, vor allem nach oben, sollten auch die Rohstoffe und vor allem Rohstoff-Aktien. Warum? Das können Sie in unserem Wochenrückblick nachlesen.

GoldMining / Southern Cross Gold

Gold und Antimon - steigende Preise

Die alten Ägypter verwendeten Gold als Schmuck. Bei weiten nicht so alt ist die Verwendung von Antimon, dennoch kommt beides teils zusammen vor.

Lesen Sie mehr

Uranium Energy / Uranium Royalty

Boom am Uranmarkt

In den Uranmarkt kommt Bewegung. So stieg der Spotmarktpreis auf knapp 77 US-Dollar je Pfund Uran.

Lesen Sie mehr

Chance auf Hebel...

Meilenstein ready, Markt bullisch! wer jetzt einsteigt, reitet den Bewertungszug!

Gold und Silber dümpelten durch den Sommer - für Zykliker kein Alarm, sondern der klassische Vorlauf für einen kräftigen Herbstschub, der scheinbar gerade beginnt!

Lesen Sie mehr

Equinox Gold

Der Goldpreis und die 4.000-US-Dollar-Marke

Gold hat preislich die 3.500 US-Dollar-Marke übersprungen, damit ein neues Hoch erreicht.

Lesen Sie mehr

Green Bridge Metals / Canada Nickel Company

In fünf Jahren sollte sich die E-Mobilität weltweit durchgesetzt haben

Es ist die fortschreitende technologische Entwicklung, die für den Durchbruch sorgen wird - bestimmte Rohstoffe sind notwendig.

Lesen Sie mehr

Knappheit mit Ansage

Energiehunger explodiert, Angebot dünn: Warum Uran vor dem größten Bullenmarkt seiner Geschichte steht!

Nach Jahren der Zurückhaltung erlebt die Kernenergie eine strategische Renaissance. Der Mix aus stark wachsender Last durch KI-Infrastruktur und dem Bedarf an sicherer, CO2-armer Stromproduktion verschiebt Prioritäten.

Lesen Sie mehr

Arizona Sonoran Copper / Meridian Mining

Der Kupfermarkt ist angespannt und macht das Metall attraktiv

Kupfer ist ein Industriemetall, das immer wichtiger wird und vermutlich auch immer teurer.

Lesen Sie mehr

Miata Metals / Osisko Development

Vertrauen in Finanzmärkte schwindet - Gold gewinnt an Attraktivität

Seit Jahrtausenden punktet Gold als unabhängige Wertanlage, in physischer Form oder bei den Werten von Goldunternehmen.

Lesen Sie mehr

Roadmap 2027…

Skalieren statt spekulieren: Mega-Ressource + Finanzierung = CO2-neutrale Mine in naher Zukunft!

Noch immer geht kein Nickel-Weg an Indonesien vorbei. Mit einer Produktion von 2,2 Millionen Tonnen und einer Reserve von 55 Millionen Tonnen, ist das südostasiatische Land der globale Nickel-Spitzenreiter.

Lesen Sie mehr

++ Trend der Dekade ++

Hochgradige Neuentdeckung trifft Energiewende - jetzt beginnt die Neubewertung!

Kupfer ist derzeit eine volatile Schlagzeilen-Story aber zugleich ein struktureller Jahrhundert-Trend. Die jüngsten Preissprünge und der anschließende Einbruch an der COMEX waren allerdings politisch getrieben.

Lesen Sie mehr

Vizsla Silver / Sierra Madre Gold and Silver

Edelmetalle im Höhenflug

Der Goldpreis hat einen bedeutenden Widerstand durchbrochen und Silber nähert sich der 40 US-Dollar-Marke je Unze.

Lesen Sie mehr

Endeavour Silver / Discovery Silver

Globale Silbernachfrage von Investitionen angetrieben

Die Nachfrage nach physischen Silberinvestitionen schwankte zwar stark in den vergangenen Jahren, gewinnt aber zunehmend an Bedeutung.

Lesen Sie mehr

Premier American Uranium / IsoEnergy

Polen baut Mini-Atomkraftwerke

Zusammen mit einem Partner möchte Polen einen Small Modular Reactor bauen.

Lesen Sie mehr

Goldshore Resources / Revival Gold

Goldpreis tendiert nach oben, ebenso die Nachfrage

Indien überlegt, Beschränkungen für Gold-ETFs in Pensionsanlagen aufzuheben. Dies könnte die Investitionsnachfrage stärken.

Lesen Sie mehr

Viele Grüße und ein glückliches Händchen beim Handeln,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: Quellen: marketscreener.com, onvista.de, eigener Research, Bildquellen: tradingeconomics.com, onvista.de, MinerDeck, Intro Bild: stock.adobe.com,

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research GmbH oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research GmbH oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/ .

Enthaltene Werte: CA29258Y1034,US9168961038,XD0002747026,XD0002746952,189388994,191342477,215837033,CA38149E1016,CA29446Y5020,CA91702V1013,CA13515Q1037,CA82831T1093,CA2546771072,CA8263XP1041,CA04058Q1054,CA68828E8099,378696065,CA59403F1053,GB00BR3SVZ18,CA3929211025,CA74048R1091,CA92859G6085,CA8426851090