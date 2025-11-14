So geht Kupfer und Gold...: Kupfer-Gold-Rakete aus Brasilien: Cabaçal lädt durch!

Anzeige / Werbung

Meridian Mining sitzt in Mato Grosso auf einem VMS-Gürtel, der Kupfer, Gold und Silber im Doppelpack liefert - niedrige Kosten, fette Margen, gewaltige Upside. Warum genau diese Rohstoffe 'Cabaçal' zum Power-Case machen.

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Meridian Mining UK S! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Meridian Mining UK S. Ersteller: JS Research GmbH · Autor: Jörg Schulte (Geschäftsführer JS Research GmbH) · Vergütung über SRC · Erstveröffentlichung: 14.11.2025, 0:58 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Kupfer ist das Rückgrat der Elektrifizierung - und "Cabaçal' kann liefern. Zusammen mit Gold als Cash-Motor und Silber als Turbo setzt Meridian Mining (WKN: A3EUQY) auf ein Rohstoff-Trio, das in diesem Zyklus maximale Hebelwirkung entfaltet. In "Cabaçal' stehen bereits 41,7 Mio. Tonnen mit starken 0,63 g/t Au, 0,44% Cu und 1,64 g/t Ag - das sind rund 850.000 oz Gold, 184.000 t Kupfer und 2,2 Mio. oz Silber - auf einer hochgradigen "VMS'-Lagerstätte.

Ökonomisch zündet das Projekt die nächste Stufe: Ein "NPV' nahe 1 Mrd. USD bei niedrigen "All-in'-Kosten von nur ~742 USD/oz AuÄq bzw. ~1,46 USD/lb CuÄq, ein moderater "Initial-CAPEX' von nur rund 248 Mio. USD und eine "Payback'-Zeit von ~17 Monaten sprechen Klartext. In den ersten fünf Jahren sind ~141.000 oz AuÄq und ~71 Mio. lb CuÄq pro Jahr geplant - genau die Mischung, die Cashflow und Wachstum vereint.

Der Rohstoff-Kern wird durch hochkarätige Bohrerfolge untermauert: Au-Cu-Ag-Abschnitte in "Cabaçal' sowie knallharte Treffer bei "Santa Helena' - potenzielle zweite Tagebaumine - plus neue Vektoren bei "Cigarra' und "Santa Fé' öffnen einen ~50 km-Explorationskorridor mit massiver Upside.

Auch regulatorisch ist der Weg geebnet: Die vorläufige Lizenz für "Cabaçal' ist erteilt, die endgültige Machbarkeitsstudie für 2026 angepeilt - und die Kasse ist mit über 60 Mio. CAD prall gefüllt.

Das Ergebnis: Kupfer, Gold und Silber - in genau der Konfiguration, die im kommenden Rohstoff-Zyklus Marktführer von Mitläufern trennt. Und das Spektakel geht weiter…

Hochgradige Mineralisierung auf "Santa Helena' und mehrere grandiose Au-Cu-Ag-Abschnitte auf "Cabaçal'!

Das Kupfer- und Goldpotenzial von Meridian Minings (WKN: A3EUQY) brasilianischem Mega-Asset "Cabaçal' ist schlicht und ergreifend grandios. Das Unterstreichen nicht nur die satten Ressourcen von 41,7 Millionen Tonnen mit erstklassigen 0,63 g/t Au, 0,44% Cu und 1,64 g/t Ag für fette 850.000 Unzen Gold, 184.000 Tonnen Kupfer und rund 2,2 Millionen Unzen Silber, auf denen die vulkanogene Massivsulfid-Erzlagerstätte ("Volcanogenic massive sulfide ore deposits', "VMS') sitzt.

Quelle: Meridian Mining

Auch die die Tatsache, dass der Nettogegenwartswert ("NPV') der geplanten Mine laut vorläufiger Machbarkeitsstudie bei phänomenalen rund einer Milliarde USD liegt und damit um zwei Drittel über dem im Jahr 2023 taxierten "NPV', stellt eine weitere mega-starke Stellschraube für "Cabaçals' kraftvollen Wachstumskurs dar. Das gilt auch für die geplante Produktion von sage und schreibe 141.000 Unzen Goldäquivalent (AuÄq) und 71 Millionen Pfund Kupferäquivalent (CuÄq) in den ersten fünf Jahren der Lebensdauer der Mine.

Das alles wohlgemerkt bei fast schon spartanischen "All-in'-Kosten von gerade einmal 742,- USD/Unzen AuÄq und 1,46 USD/Pfund CuÄq, schmalen Anfangsinvestitionen von rund 248 Mio. USD und einer "Pay-Back'-Periode von nur 17 Monaten. Dazu gesellt sich das enorme, 50 km große Explorationspotenzial auf dem Power-Projekt, was ein weiteres fettes Unzen-Plus verspricht. Alles in allem strotzt "Cabaçal' vor Profitabilität und versetzt dabei auch Meridian Minings (WKN: A3EUQY) Wertsteigerung einen fulminanten Push nach oben.

Quelle: Meridian Mining

Nicht zuletzt verleiht "Cabaçals' Performance auch seiner "Heimat", dem brasilianischen Bundesstaat Mato Grosso, weiteres dynamisches Momentum. Wohlgemerkt hat die Regionbereits jetzt den fünften Platz im Mineraliensektor Brasiliens inne und visiert die TOP 3 des Landes gezielt an1. Dazu schließlich kann "Cabaçal' einen entscheidenden Beitrag leisten, was es wiederum umso prominenter in den Fokus wachstumsorientierter Investoren rückt.

Gleich mehrere fette Volltreffer bei Abschlussphase des Bohrprogramms für endgültige Machbarkeitsstudie!

Die erstklassigen Ergebnisse des jetzt abgeschlossenen Bohrprogramms in Vorbereitung auf die endgültige Machbarkeitsstudie für "Cabaçal' sind eine beeindruckende Ansage an die Branche. Dabei wurden gleich mehrere hochgradige Abschnitte durchschnitten, die herausragende Highlights lieferten.

So förderte Bohrung CD-760 sensationelle 1,9 AuÄq (1,4% CuÄq) über 27,5 m und 4,9 AuÄq (3,6% CuÄq) über 12,8 m zutage, einschließlich 8,2 g/t AuÄq (6,1% CuÄq) über 6,4 m.

Bohrloch CD-752 lieferte satte 1,8 g/t AuÄq (1,3% CuÄq) über 17,6 m inklusive 6,5 g/t AuÄq (4,8% CuÄq) über 3,1 m.

Bohrung CD-743 trug fette 1,9 g/t AuÄq (1,4% CuÄq) über 24,5 m, einschließlich 4,4 g/t AuÄq (3,3% CuÄq) über 9,4 m zu diesem bombastischen "Best-of' bei.

Den krönenden Abschluss lieferte CD-748, das auf eine auf golddominante Schicht mit einer Mächtigkeit von 16,4 m und einen Gehalt von 0,9 g/t Au, 0,1% Cu und 0,2 g/t Ag traf und damit die regionalen Explorationsaussichten für Goldlagerstätten mit großen Tonnagen stärken konnte.

Quelle: Meridian Mining

Diese insgesamt grandiosen Gehalte an Gold-, Kupfer- und Silbermineralisierungen sind nicht nur gigantisch gut, sondern auch ein bärenstarker Beitrag zur Aufwertung der Ressourcen und Reserven der endgültigen Machbarkeitsstudie für "Cabaçal' im kommenden Jahr. Weitere Erfolgsmeldungen konnte Meridian zudem von seiner "Greenfield'-Exploration von "Cigarra' vermelden.

Quelle: Meridian Mining

Dort weisen erste Ergebnisse auf eine starke Ähnlichkeit der Goldmineralisierung mit den golddominanten Schichten in der Grube von "Cabaçal' hin, die Teil der Gesteinssequenz der Mine sind. Diese erste Bohrkampagne dient dazu, den Bohrplan weiter in Richtung eines potenziellen hydrothermalen Zentrums zu lenken.

Auch "Santa Helena' liefert eine Serie an Highlights!

"Santa Helena' hat immer wieder bewiesen, dass es das Zeug zur zweiten potenziellen Tagebaumine hat. Die neuesten gemeldeten Ergebnisse vom laufenden Bohrprogramm zur Ressourcenabgrenzung bestätigen dieses Potenzial abermals.

Das beginnt mit Bohrloch CD-749, das phänomenale 10,5 g/t AuÄq (7,1% CuÄq) über 6,1 m lieferte, geht über Bohrung CD-742 mit herausragenden 6,99 g/t AuÄq (4,6% CuÄq) über 7,6 m, einschließlich 10,5 g/t AuÄq (7,0% CuÄq) über 2,6 m und endet bei Bohrung CD-715 mit erstklassigen 5,7 g/t AuÄq (3,8% CuÄq) über 14,6 m inklusive 7,4g/t AuÄq (5,0% CuÄq) über 9,2 m.

Besonders hervorzuheben in diesem bombastischen "Best-of' sind die 7,4 g/t AuÄq (4,9% CuÄq) über 15,2 m inklusive 9,4 g/t AuÄq (6,3% CuÄq) über 10,4 m aus Bohrloch CD-727. Diese Bohrung lieferte einen Abschnitt von mehr als 100 g/t pro m, eines der bisher besten Ergebnisse auf dem Projekt. Zudem befindet sich CD-727 in einem angrenzenden Abschnitt zum historischen Bohrloch JUCHD-031 des Vorbesitzers BP, das sensationelle 5,2 g/t AuÄq (3,5% CuÄq) über 27,6 m geliefert hatte.

Quelle: Meridian Mining

Zu den mega-starken Bohrerfolgen auf "Santa Helena' gesellen sich ebensolche vom ersten Erkundungsprogramm von "Santa Fé'.

Quelle: Meridian Mining

Dort nämlich stieß Meridian Mining (WKN: A3EUQY) auf eine Goldmineralisierung, die in den darüber liegenden Basalkonglomeraten der "Aguapei'-Formation beherbergt ist.

Kanalprobenahmen von "Aguapei':

Quelle: Meridian Mining

Damit eröffnet sich südöstlich von "Cabaçal' neues Power-Potenzial für die Goldexploration.

Nächster Meilenstein mit vorläufiger "Cabaçal'-Lizenz erreicht!

Parallel zu den extrem erfolgreichen Bohrungen bei "Cabaçal' und "Santa Helena' hat Meridian Mining (WKN: A3EUQY) mit der Erteilung der vorläufigen Lizenz für "Cabaçal' durch den Umweltrat des Bundesstaates Mato Grosso CONSEMA den nächsten strategischen Meilenstein hin zur Baureife seines Ausnahme-Projekts erreicht.

Die einstimme Genehmigung zeigt, dass auch die Community die langfristigen wirtschaftlichen Vorteile einer Kupfer- und Goldproduktion bei "Cabaçal' bei gleichzeitiger Umweltverträglichkeit anerkennt.

Und was für "Cabaçal' gilt, hat auch für seine "kleine Schwester" "Santa Helena' Gültigkeit, da Meridian nun auch für die zweite potenzielle Tagebaumine eine vorläufige Lizenz beantragt hat.

Alles in allem eilt Meridian Mining (WKN: A3EUQY) mit großen und entschlossenen Schritten in Richtung der für 2026 geplanten Veröffentlichung der endgültigen Machbarkeitsstudie für "Cabaçal' entgegen, mit dem übergeordneten Ziel, den "Cabaçal' -VMS-Gürtel als Mato Grossos modernsten Bergbaubezirk zu etablieren.

Perfekt positioniert, um von steigenden Rohstoffpreisen zu profitieren!

Für Gilbert Clark, CEO von Meridian Mining (WKN: A3EUQY), unterstreichen die bärenstarken Bohrergebnisse von "Cabaçal' und "Santa Helena', das mächtige Mineralisierungspotenzial beider Projekte:

"Mit dem Abschluss des Bohrprogramms für die endgültige Machbarkeitsstudie von "Cabaçal' haben wir weitere Ausrufezeichen hinter das erstklassige Potenzial dieses Projekts gesetzt. Umso mehr freuen wir uns, mit der Erteilung der vorläufigen Lizenz, unserem nächsten großen Ziel, der Veröffentlichung der endgültigen Machbarkeitsstudie, einen weiteren Schritt nähergekommen zu sein. Auch die Bohrungen bei "Santa Helena' waren ein großer Erfolg, sodass wir auch hier mit Spannung auf die Erteilung der vorläufigen Lizenz für dieses Projekt warten. Alles in allem treiben diese großartigen Erfolge unseren aggressiven Wachstumskurs weiter an, in einem Marktumfeld, das auch langfristig von einer hohen Preisdynamik geprägt sein wird. Als einer der wenigen gut finanzierten Gold-Kupfer-Entwickler mit über 60 Mio. CAD auf der Bank und ausgestattet mit einer außergewöhnlich wirtschaftlichen "VMS'-Lagerstätte und mit herausragenden Explorationsergebnissen, sind wir von Meridian Mining in diesem Szenario perfekt positioniert, um weiteres Aufwärts-Momentum im vollen Umfang mitzunehmen."

Quelle: https://www.commodity-tv.com/play/meridian-mining-ceo-on-the-preliminary-license-for-cabacal-and-whats-next/

Fazit:



Meridian Mining (WKN: A3EUQY) liefert genau das Setup, das Investoren im neuen Rohstoffzyklus suchen: Kupfer als Hebel der Elektrifizierung, Gold als Cash-Motor und Silber als Turbo, untermauert von starken Ressourcen und einer "PFS'-Ökonomie mit ~1 Mrd. USD "NPV', niedrigen Startkosten von nur ~248 Mio. USD und kurzer Amortisation von ~17 Monaten.



Mit "All-in'-Kosten von ~742,- USD/oz AuÄq bzw. ~1,46 USD/lb CuÄq sowie kräftigen Bohrerfolgen von "Cabaçal' und "Santa Helena' ist das Chance-/Risiko-Verhältnis von Meridian Mining (WKN: A3EUQY) definitiv attraktiv - zumal die vorläufige Lizenz für "Cabaçal' bereits erteilt ist und die endgültige Machbarkeitsstudie für 2026 anvisiert wird.



Ein rund 50 km Explorationskorridor plus über 60 Mio. CAD Liquidität sorgen für anhaltenden Newsflow und genügend finanziellen Spielraum, weitere Werte zügig zu heben. Wer auf Kupfer-Upside mit Gold-Rückenwind setzt, bekommt bei Meridian Mining (WKN: A3EUQY) eine wachstumsstarke Plattform mit klaren Katalysatoren.

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

JS Research-Team

Quellen: Meridian Mining Pressemeldungen und Unternehmenspräsentation, eigener Research und eigene Aufzeichnungen, 1https://www.olhardireto.com.br/artigos/exibir.asp?id=16649&artigo=mineracao-em-desenvolvimento-em-mato-grosso

Intro-Bild: Symbolfoto - KI-generiert. Offener Tagebau und Aufbereitungsanlage; nicht standortgetreu, rein illustrativ zu Meridian Mining/Cabaçal.

Wesentliche Risiken: Permitting-Verzug, Finanzierungskosten, Explorations- und Preisrisiken, Unwetter, Preis/FX-Volatilität; AISC-/Betriebsrisiken; Genehmigung/Standort/ESG, Wesentliche Chancen: mindestens drei Werttreiber, konservative Annahmen, Marktrückenwind, Managementerfahrung

Hinweise gem. Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958 / § 85 WpHG:

Methodik/Annahmen: Unternehmensmeldungen/MD&A, NI 43-101-Reports; keine Kursmodelle; qualitative Einordnung. Update-Policy & Abweichungen: kein Update geplant. Interessen/Vergütung des Erstellers: JS Research erhält keine Vergütung für diese Veröffentlichung; Positionen: keine Long/Short-Position ≥0,5%; Market-Making/IB-Beziehungen: keine.

Dieser Werbeartikel wurde am 11. Oktober 2025 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH erstellt. Gemäß §84 WPHG ist die Tätigkeit der JS Research GmbH bei der BaFin angezeigt!

Risikohinweise und Haftungsausschluss: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen. Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein extrem hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei JS Research GmbH vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken. Die von JS Research GmbH für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen wurden unter Beachtung der österreichischen und deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Veröffentlichungen von JS Research GmbH dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche in diesem Fall ein Entgelt für diesen Artikel bezahlen. Dieser Artikel dient dazu, um die Marktattraktivität des Unternehmens zu erhöhen.

Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. dem Herausgeber kommt durch den Bezug der JS Research GmbH -Publikationen kein Beratungsvertrag zu Stande. Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist - mit teils erheblichen - Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der JS Research GmbH-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater!!! Deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten. Alle durch JS Research GmbH veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von JS Research GmbH enthaltenen Wertungen und Aussagen. Diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen. Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den von JS Research GmbH-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenskonflikten: Die Herausgeber und verantwortliche Autoren erklären hiermit, dass folgende Interessenskonflikte hinsichtlich des in dieser Veröffentlichung besprochenen Unternehmen, Meridian Mining, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehen: I. Autoren und die Herausgeberin sowie diesen nahestehende Consultants und Auftraggeber halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktienbestände in dem zuvor genannten Unternehmen, behalten sich aber vor, zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung Aktien zu kaufen und wieder zu verkaufen. II. Autoren oder die Herausgeberin oder Auftraggeber sowie diesen nahestehende Consultants unterhalten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung kein direktes Beratungsmandat mit Meridian Mining, und erhalten in diesem Fall für die Berichterstattung kein Entgelt. III. Autoren und die Herausgeberin wissen nicht, ob andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktien von Meridian Mining im gleichen Zeitraum besprechen, weshalb es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen kann. IV. Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung der JS Research GmbH ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlichen und eindeutig werblichen Charakters und ist somit als Werbung/Marketingmitteilung zu verstehen.

Gemäß §85 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research GmbH oder Mitarbeiter des Unternehmens keine Aktien von Meridian Mining halten aber jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien dem Unternehmen (z.B. Long- oder Shortpositionen) eingehen können. Auf einen Interessenkonflikt weisen wir ausdrücklich hin. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen bezahlt. JS Research GmbH oder dessen Mitarbeiter können direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von dem besprochenen Unternehmen mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden, was aber in diesem Fall nicht der gegeben ist.

Auch wenn wir jeden Artikel nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Artikel gibt nur die persönliche Meinung vom Geschäftsführer der JS Research GmbH, Jörg Schulte, wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter zum Zeitpunkt der Veröffentlichung für vertrauenswürdig erachtet haben. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache der jeweiligen Pressemeldungen des Unternehmens (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

Die JS Research GmbH und Jörg Schulte übernehmen keine Garantie dafür, dass eine angedeutete Rendite oder genannte Kursziele erreicht werden. Veränderungen in den relevanten Annahmen, auf denen dieses Dokument beruht, können einen materiellen Einfluss auf die angestrebten Renditen haben. Eine Aktualisierungspflicht durch den Autor, den Herausgeber oder der JS Research GmbH besteht nicht. Das Einkommen aus Investitionen unterliegt Schwankungen. Anlageentscheidungen bedürfen stets der Beratung durch einen Anlageberater. Somit kann das vorliegende Dokument keine Beratungsfunktion übernehmen. Aktienkurse können variieren und der Unternehmenswert kann steigen/fallen. Jeder Hinweis auf die bisherige Wertentwicklung ist nicht unbedingt ein Indikator für die kommenden Entwicklungen.

Der Leser sollte jede Investition in eines der genannten Unternehmen im Lichte seiner eigenen professionellen Beratung, Umstände und Anlageziele bewerten. Die Empfehlung des Autors / der Autoren ist es, einen qualifizierten Fachberater zu den spezifischen finanziellen Risiken und den gesetzlichen, offiziellen, kredit-, steuerlichen und abwicklungsbedingten Folgen zu konsultieren. Es ist durchaus möglich, dass die Emittenten der hier genannten Wertpapiere im Widerspruch zum hier in genannten Fall fallbringend gehandelt haben, ohne dass der Autor / die Autoren dieser Research Note von dieser Entwicklung Kenntnis hat.

Kein Vertrieb außerhalb der Bundesrepublik Deutschland! Der vorliegende Artikel wurde unter Beachtung der deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und ist daher ausschließlich für Kapitamarktteilnehmer in der Bundesrepublik Deutschland bestimmt. Ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Publikation darf, sofern sie in der UK vertrieben wird, nur solchen Personen zugänglich gemacht werden, die im Sinne des Financial Services Act 1986 als ermächtigt oder befreit gelten, oder Personen gemäß Definition §9(3) des Financial Services Act 1986 (Investment Advertisement) bzw. Exemptions Erlass 1988 und darf an andere Personen oder Personengruppen weder direkt noch indirekt übermittelt werden. Dieses Dokument darf nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika oder in deren Territorien gebracht werden. Die Verteilung dieses Dokuments in Kanada, Japan oder anderen Gerichtsbarkeiten kann durch Gesetz beschränkt sein und Personen, in deren Besitz diese Publikation gelangt, sollten sich über etwaige Beschränkungen informieren und diese erhalten. Eine Missachtung dieser Beschränkungen kann eine Verletzung der US- amerikanischen, kanadischen oder japanischen Wertpapiergesetzte oder der Gesetze einer anderen Gerichtsbarkeit darstellen. Durch die Annahme dieses Dokuments akzeptieren Sie jeglichen Haftungsausschluss und die vorgenannten Beschränkungen.

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Es besteht keine Aktualisierungspflicht. Lesen Sie hier mehr - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/ -.

