Durchbruch. Durchbruch. Durchbruch. Kutcho Copper hat DAS Signal gesendet

Anzeige / Werbung

Das ist der Moment, auf den Kupferinvestoren jahrelang warten.

Dieser Artikel wird im Auftrag von Kutcho Copper veröffentlicht.

Kein Gerücht.

Kein Teaser.

Kein langsames Hochkriechen.

Ein klar bestätigter Ausbruch.

Kutcho Copper schloss heute mit +20%z.

Mit Volumen.

Mit News.

Mit Kupfer auf Allzeithoch.

Das war kein spekulativer Zock.

Das war Kapital, das aufwacht.

Und wenn Kapital so spät im Kupferzyklus aufwacht, jagt es keine Ideen.

Es jagt Unvermeidbarkeit.



Tipp Bei SMARTBROKER+ können Sie Aktien auf Gettex schon ab 0 Euro Gebühren handeln! Hier kostenloses Depot eröffnen

Wir sind offiziell in der Spätphase des Kupferzyklus

Kupfer flirtet mit 6 US Dollar pro Pfund. Diese Zahl ist wichtiger als jeder technische Indikator.

Bei 6 Dollar Kupfer werden ganze Bilanzen neu geschrieben.

Bei 6 Dollar Kupfer werden Randprojekte plötzlich wirtschaftlich.

Bei 6 Dollar Kupfer werden Entwicklungsprojekte zu strategischen Assets.

Genau in dieser Phase hört der Markt auf, für Explorationsfantasie zu zahlen, und beginnt, baureife Projekte zu bewerten.

Deshalb ist der heutige Tag so wichtig.

Deshalb ist Kutcho Copper so wichtig.

Und deshalb ist diese Bewegung erst der Anfang.

Kutcho Copper ist keine Story. Es ist ein Asset.

Lassen wir keinen Zweifel.

Kutcho Copper ist kein Frühphasen-Explorer auf der Suche nach Aufmerksamkeit.

Kein Konzeptwert.

Kein geologisches Lottoticket.

Kutcho Copper ist ein hochgradiges Kupfer-Zink-Entwicklungsprojekt im Machbarkeitsstadium in Kanada.

Allein das ist bereits selten.

Und jetzt kommt das Entscheidende, das heute bestätigt wurde.

Ein VMS-System im Distriktmaßstab.

Mehr als zehn hochprioritäre regionale und ressourcennahe Ziele.

Ein klar formuliertes Ziel, die bestehende Ressource zu verdoppeln.

Und ein Kupfermarkt, der explodiert.

So beginnen Neubewertungen.

Der Markt hat heute nicht geraten. Er hat reagiert.

Die Aktie stieg nicht um 20%, weil Trader euphorisch wurden.

Sie stieg, weil sich die Investmentstory fundamental erweitert hat.

Kutcho sagte nicht vielleicht.

Kutcho sagte nicht irgendwann.

Kutcho sagte klar und öffentlich:

Unser klarer Fokus liegt auf Exploration mit dem Ziel, die bestehende Ressource zu verdoppeln.

Dieser Satz verändert alles.

Die bestehende Ressource ist bereits groß und hochgradig

Schon vor heute war Kutcho außergewöhnlich.

Measured- und Indicated-Ressourcen von 22,8 Millionen Tonnen mit 2,26% Kupferäquivalent.

Hinzu kommen 13 Millionen Tonnen Inferred mit 1,62% Kupferäquivalent.

In Summe über eine Milliarde Pfund enthaltenes Kupferäquivalent.

Das ist kein theoretisches Metall.

Das ist definiert.

Das ist technisch durchgearbeitet.

Das ist Bestandteil einer abgeschlossenen Machbarkeitsstudie.

Die meisten Kupferjunioren erreichen dieses Stadium nie.

Kutcho ist bereits dort.

Der versteckte Hebel ist die Umwandlung der Inferred-Ressourcen

Hier beginnt der Markt gerade erst, die Punkte zu verbinden.

Rund drei Viertel der Inferred-Ressourcen liegen in der Sumac-Lagerstätte.

Darin enthalten sind etwa drei Millionen Tonnen mit rund 2% Kupferäquivalent.

Dieser Gehalt ist vergleichbar mit der Haupt-Untertage-Reserve.

Und entscheidend ist:

Basierend auf dem bestehenden Minendesign könnten diese Tonnen zu relativ geringen Kosten in den Produktionsplan integriert werden, sobald sie aufgewertet werden.

Das ist keine Fantasie.

Das ist pragmatische Wertschöpfung.

Inferred zu Measured und Indicated.

Längere Minenlaufzeit.

Höherer Projektwert.

So werden Entwicklungsprojekte zu Übernahmekandidaten.

Distriktpotenzial hebt die Obergrenze massiv an

Die heutige Meldung ging weit über Ressourcenerweiterung hinaus.

Sie zeigte etwas Größeres.

Ein VMS-Distrikt im großen Stil.

Der sogenannte Kutcho Time Horizon erstreckt sich über mehr als zwölf Kilometer Streichlänge und beherbergt die bekannten Lagerstätten.

Darüber hinaus existieren parallele und gefaltete Wiederholungen dieses mineralisierten Horizonts, die sich jeweils über mehr als zwanzig Kilometer erstrecken.

Innerhalb dieser Horizonte wurden mehr als zehn hochleitfähige ZTEM-Ziele identifiziert.

Nicht zufällig.

Nicht spekulativ.

Sondern gestützt durch Geologie, Geochemie und Geophysik.

Und die meisten davon wurden noch nie richtig gebohrt.

So entstehen neue Lagerstätten.

Neue Technologie hat Entdeckungsrisiko deutlich reduziert

Kutcho hat nicht blind Ziele ausgewählt.

Das Unternehmen beauftragte Mira Geoscience, einen der führenden Spezialisten für datenbasierte Zieldefinition.

Alle verfügbaren Daten wurden integriert:

Kartierungen, historische Bohrungen, Bodenproben, Seismik, Topografie sowie ZTEM-, VTEM- und Magnetik-Daten.

Das Modell wurde an bekannten Lagerstätten trainiert.

Und dann passierte etwas Entscheidendes.

Die Methode sagte die Esso-Lagerstätte korrekt voraus, die tiefste bekannte Mineralisierung auf dem Projekt.

Das ist der Beweis.

Denn dieselbe Methode identifiziert nun mehrere neue Leitfähigkeitszonen mit ressourcenähnlicher Intensität, die noch nicht getestet wurden.

Das ist moderne Exploration.

Das sind keine Alibi-Ziele. Das sind echte Chancen.

Mehrere Ziele stechen heraus.

Jack liegt nur drei Kilometer östlich der Hauptlagerstätte und zeigt bereits Zinkmineralisierung.

Jenn weist Kupfermineralisierung an der Oberfläche und eine massive, fast zwei Kilometer lange Blind-ZTEM-Anomalie in geringer Tiefe auf.

Far East besitzt einen starken Leiter in Tiefen, die historische Bohrungen nie erreicht haben.

Kris umfasst mehrere ungetestete Hochleitfähigkeitszonen über fast vier Kilometer.

Und dann ist da Mother.

Historische Proben lieferten Kupfergehalte von 2,3% bis über 10%, ergänzt durch Silber und Gold.

Das ist kein Rauschen.

Das ist ein System mit Potenzial für eine Entdeckung.

Währenddessen explodiert M&A im Kupfersektor

Der zeitliche Kontext ist entscheidend.

Vor wenigen Tagen wurde ein direkter Peer übernommen.

Ein kanadisches Kupfer-Zink-Entwicklungsprojekt wurde für 3,8 Milliarden Dollar von einem großen Produzenten gekauft, der gezielt Kupfer sichern will.

Die Botschaft war eindeutig.

Große Bergbaukonzerne warten nicht mehr.

Sie kaufen.

Sie suchen hochgradige, langlebige, baureife Kupferassets in sicheren Jurisdiktionen.

Diese Liste ist kurz.

Kutcho Copper steht darauf.

Die richtigen Partner sind bereits an Bord

Kutcho geht diesen Weg nicht allein.

Große Namen sind bereits investiert.

Capstone Mining.

Wheaton Precious Metals.

Gemeinsam steht ein Finanzierungspaket über 100 Millionen Dollar, mit mehr als 34 Millionen Dollar bereits investiert.

Das ist kein Retail-Hype.

Das ist strategische Positionierung.

Infrastruktur und Standort beseitigen die letzten Risiken

Viele großartige Lagerstätten scheitern am falschen Standort.

Kutcho nicht.

Bestehendes Camp und Landebahn.

Rund 100 Kilometer ganzjährig nutzbare Straßenanbindung.

Hafenanbindung über asphaltierte Straßen.

Gut beherrschbares Gelände.

Erfahrener lokaler Arbeitsmarkt.

Und vor allem: British Columbia, Kanada.

Zusätzlich fließt staatliche Unterstützung aus der kanadischen Critical-Minerals-Strategie gezielt in Infrastruktur und Energieversorgung.

So entstehen Minen.

Der Markt hat gesprochen

Ein Plus von 20% ist kein Zufall.

Es ist ein Signal.

Es sagt, dass Kutcho Copper nicht länger ignoriert wird.

Es sagt, dass der Markt das Asset unter einem 6-Dollar-Kupferszenario neu bewertet.

Es sagt, dass die nächste Phase begonnen hat.

Frühe Gewinner kamen aus der Exploration.

Die nächsten Gewinner kommen aus der Entwicklung.

Die letzten Gewinner werden übernommen.

Unser Schlusswort

Wir jagen keine grünen Kerzen leichtfertig.

Aber wenn eine Aktie auf Fundamentaldaten, News und Makro gleichzeitig ausbricht, ist Ignorieren keine Option.

Kutcho Copper hat heute klar gemacht, dass das Wachstumspotenzial längst nicht ausgeschöpft ist.

Der Markt hat sofort reagiert.

Und die Geschichte zeigt:

Wenn diese Phase beginnt, endet sie nicht an einem Tag.

Durchbruch. Durchbruch. Durchbruch.

So sieht der Anfang aus.

Tipp Bei SMARTBROKER+ können Sie Aktien auf Gettex schon ab 0 Euro Gebühren handeln! Hier kostenloses Depot eröffnen

ALLGEMEINE HINWEISE UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS - BITTE SORGFÄLTIG LESEN

Dies ist eine Werbemitteilung (Marketing Communication) und wurde nicht von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) oder einer anderen Behörde geprüft, genehmigt oder bestätigt. Sie stellt weder eine Finanzanalyse im Sinne des § 34b WpHG noch eine Anlageforschung gemäß MiFID II dar und ist kein Prospekt. Durch den Zugriff auf unsere Inhalte stimmen Sie den nachstehenden Bedingungen zu.

1. Allgemeine Informationen - Keine Anlageberatung

Alle von Machai Capital Inc. veröffentlichten Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Werbezwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Die Materialien sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir sind keine lizenzierten Finanzberater, Broker oder Investmentanalysten.

Vor einer Anlageentscheidung sollten Sie:

Eine eigene Recherche und Due Diligence durchführen.

Die offiziellen Offenlegungen des jeweiligen Unternehmens auf regulatorischen Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca) prüfen.

Einen lizenzierten Finanzberater oder Wertpapierexperten konsultieren.

Ihre lokalen Wertpapiergesetze prüfen, wenn Sie außerhalb Deutschlands ansässig sind, da andere Vorschriften gelten können.

Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der bereitgestellten Informationen. Investitionen in spekulative Wertpapiere können zum vollständigen Verlust des investierten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

2. Offenlegung von Beteiligungen und Handelsabsichten

Der Eigentümer von Machai Capital Inc. hält erhebliche finanzielle Beteiligungen an bestimmten in unseren Inhalten genannten Unternehmen. In vielen Fällen übersteigt unsere Netto-Long-Position 0,5% des ausstehenden Aktienkapitals eines Emittenten, wie es von der MAR-Offenlegungspflicht gefordert ist. Wir kaufen und verkaufen diese Aktien aktiv, auch während oder nach Werbekampagnen, um Gewinne zu erzielen.

Wir werden diese Offenlegung aktualisieren, wenn unsere Beteiligungen relevante Schwellenwerte überschreiten oder unterschreiten.

Wichtiger Hinweis zu Interessenkonflikten

Da wir Aktien dieser Unternehmen besitzen, können unsere Interessen von denen der Anleger abweichen.

Anleger sollten davon ausgehen, dass wir unsere Positionen jederzeit verkaufen können, auch während der Werbung oder Besprechung der Aktie, was den Aktienkurs beeinflussen kann.

Wir übernehmen keine Garantie für die Kursentwicklung oder den künftigen Erfolg der von uns beworbenen Aktien.

3. Einhaltung der BaFin-Vorschriften, Marktmissbrauchsverordnung (MAR) und Insiderhandelsgesetze

Wir halten uns strikt an das Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) und die EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR).

3.1 Erklärung zum Insiderhandel

Wir haben keinen Zugang zu nicht-öffentlichen, wesentlichen Informationen über die von uns besprochenen Unternehmen.

Wir handeln nicht auf Grundlage von Insiderinformationen (Insiderhandel ist gemäß MAR Artikel 14 strikt verboten).

Anleger sollten stets die offiziellen Unternehmensveröffentlichungen prüfen, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen.

3.2 Marktmanipulation und Pump-and-Dump-Haftungsausschluss

Gemäß MAR Artikel 12 beteiligen wir uns nicht an:

Der Verbreitung irreführender Informationen zur Manipulation von Aktienkursen.

Der künstlichen Erzeugung von Nachfrage durch koordinierte Handelsstrategien.

Pump-and-Dump-Strategien, Wash-Trading oder irreführenden Kursangaben.

Jeder Leser, der auf Basis von Werbematerialien handelt, tut dies auf eigenes Risiko.

4. Anlagerisiken - Spekulative Aktien und Liquiditätsprobleme

Investitionen in Wertpapiere, insbesondere solche mit geringer Marktkapitalisierung oder niedrigem Handelsvolumen, sind mit erheblichen Risiken verbunden.

Wesentliche Risikohinweise

Hohe Volatilität - Aktienkurse können aufgrund geringer Liquidität stark schwanken.

Risiko der Marktmanipulation - Klein- und Nebenwerte sind anfälliger für Kursmanipulationen.

Möglichkeit eines Totalverlusts - Es gibt keine Garantie für Renditen, und Verluste können 100% des investierten Kapitals betragen.

Keine Liquiditätsgarantie - Der Verkauf von Aktien zu einem gewünschten Preis kann unmöglich sein.

Wir raten Anlegern dringend, diese Risiken sorgfältig abzuwägen, bevor sie investieren.

5. Bezahlte Werbung und Offenlegung der Vergütung

Diese Mitteilung stellt bezahlte Werbung dar. Machai Capital Inc. erhält ausschließlich Vergütungen direkt von den Unternehmen, für die wir Marketing- und Werbedienstleistungen erbringen.

Vergütungsdetails

Machai Capital Inc. wird ausschließlich von den beworbenen Unternehmen bezahlt und erhält keine Vergütung von Dritten.

Die Vergütung kann in Bar, Aktien, Optionen oder anderen Finanzinstrumenten erfolgen.

Werbemaßnahmen stellen einen erheblichen Interessenkonflikt dar.

Direkte Beauftragung durch Unternehmen

Machai Capital Inc. wird immer direkt von den Unternehmen beauftragt, die wir bewerben.

Wir erbringen ausschließlich Marketing- und Werbedienstleistungen und sind nicht in das Unternehmensmanagement oder Geschäftsentscheidungen eingebunden.

Gehen Sie davon aus, dass alle Inhalte bezahlte Werbung sind

Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, sollten Leser davon ausgehen, dass sämtliche aktienbezogenen Inhalte gesponsert und finanziell beeinflusst sind.

6. Zukunftsgerichtete Aussage

Einige Inhalte enthalten zukunftsgerichtete Aussagen über die künftige Unternehmensentwicklung, Kurssteigerungen oder Markttrends. Diese Aussagen basieren auf Annahmen und unterliegen erheblichen Unsicherheiten.

Es besteht keine Garantie, dass sich die Erwartungen erfüllen. Zukunftsgerichtete Aussagen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

7. Haftungsausschluss und Haftung für Inhalte Dritter

Machai Capital Inc. garantiert nicht die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit der veröffentlichten Inhalte.

Wir haften nicht für Investitionsverluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Verlinkte Webseiten Dritter unterliegen nicht unserer Kontrolle, und wir übernehmen keine Verantwortung für deren Inhalte.

Investitionsentscheidungen erfolgen auf eigenes Risiko.

8. Gesetzliche und regulatorische Verweise

Für offizielle regulatorische Informationen besuchen Sie bitte:

BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) - www.bafin.de

EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) - eur-lex.europa.eu

Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) - www.buzer.de/gesetz/4655/index.htm

Unternehmensoffenlegungen (SEDAR+ für kanadische Börsennotierungen) - www.sedarplus.ca

Schlussbemerkung

Durch die Nutzung unserer Inhalte erkennen Sie die Bedingungen dieses Haftungsausschlusses an. Anleger sollten stets Vorsicht, Skepsis und Sorgfalt walten lassen, bevor sie finanzielle Entscheidungen treffen. Wir garantieren nicht den unternehmerischen Erfolg oder das Fortbestehen eines Unternehmens.

Machai Capital Inc. und seine Vertreter übernehmen keine Haftung für finanzielle Verluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Medieninhaber und Herausgeber:

Machai Capital Inc.

17565 58 Ave #101, Surrey,

BC V3S 4E3

Verantwortlicher für den Inhalt:

Suneal Sandhu, suneal@machaicapital.com

Enthaltene Werte: CA3449112018,CA5013771053,CA2849025093,CA21750C1014,CA92858X7018