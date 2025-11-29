Investment der Stunde?: Nächster Halt - Produktion! Cabaçal-Projekt erzielt entscheidenden Durchbruch

Anzeige / Werbung

Mit der erteilten Preliminary License ist Meridian Mining aus der konzeptionellen Phase herausgetreten und steht vor einer realen Bau- und Finanzierungsphase.

ein Meilenstein ist erreicht: Die Regierung von Mato Grosso hat der Cabaçal-Liegenschaft von Meridian Mining (ISIN: GB00BR3SVZ18 - WKN: A3EUQY) die Preliminary License (PL) erteilt. Für Projektentwickler und Investoren ist das nicht nur ein formaler Schritt - es ist der Startschuss für den Übergang von Theorie zu Bau, Finanzierung und schließlich Produktion. Lesen Sie weiter, um zu erfahren, warum diese Genehmigung so bedeutsam ist, welche Schritte nun folgen, welche finanziellen Grundlagen das Projekt stark machen und worauf Anleger in den nächsten 12-24 Monaten achten sollten.

Das Tor zur Goldgrube ist aufgestoßen!

Die vorläufige Genehmigung (PL) für das Gold-Kupfer-Silber-Projekt Cabaçal in Brasilien ist offiziell! Mit der Formalisierung durch den Bundesstaat Mato Grosso hat Meridian Mining einen entscheidenden Meilenstein erreicht und rückt unaufhaltsam näher an die Wiederinbetriebnahme dieses bedeutenden VMS-Gürtels.

Ihre Chance auf Wachstum:

Grünes Licht: Offizielle Genehmigung nach jahrelangen Studien und Konsultationen.

Potenzial Gigantisch: Vormachbarkeitsstudie bestätigt einen NPV5 nach Steuern von 984 Mio. USD und eine beeindruckende IRR von 61,2%.

Volle Kraft voraus: Fokus liegt jetzt auf der Installationslizenz (IL) und der Projektfinanzierung.

Meridian Mining (ISIN: GB00BR3SVZ18 - WKN: A3EUQY) ist bereit, den Cabaçal VMS-Gürtel als Brasiliens modernstes Bergbaugebiet zu etablieren. Seien Sie dabei, wenn das Unternehmen vom Meilenstein zur Multi-Millionen-Produktion übergeht!

Was bedeutet die Preliminary License (PL)?

Die PL ist in Brasilien weit mehr als ein Papier: Sie bestätigt, dass ein Projekt technisch realisierbar ist, einen positiven sozioökonomischen Nutzen bringt und die Umweltauswirkungen handhabbar sind. Bei Cabaçal trafen rund 27 Behörden eine einstimmige Entscheidung - ein klares Signal, dass bei Topographie, Fauna, Flora und Wassersystemen keine unlösbaren Hürden bestehen.

"Die Preliminary License ist die wichtigste Lizenz - ohne sie geht in Brasilien nichts." Gilbert Clark, CEO of Meridian Mining

Praktisch bedeutet das: Meridian hat die lokale Zustimmung sowie die regulatorische Basis, um die nächste, konkrete Planungsphase zu starten. Die Community-Unterstützung und die staatliche Einbindung reduzieren politische und soziale Risiken erheblich - ein enormer Vorteil im Vergleich zu vielen Projekten, die jahrelang in Genehmigungsprozessen stecken bleiben.

Installation License (LI): Die Blaupause für den Bau

Die nächste Schlüsselgenehmigung ist die sogenannte Installation License (LI). Während die PL das Projekt auf einer konzeptionellen Ebene absegnet, enthält die LI die detaillierten Ingenieurpläne: Tagebau-Ausgestaltung, Aufbereitung, Tailings-Management, Zufahrten, Energieanbindung - kurz: die Baupläne, die zur Ausschreibung, zum Bau und zur Finanzierung führen.

Quelle Meridian Mining

Meridian plant, die LI gegen Ende des ersten Quartals einzureichen. Nach Prüfung durch die Behörden würde die erteilte LI das Projekt für den Finanzierungsabschluss (FID) freischalten - der Moment, ab dem gebaut wird.

Zeitleiste: Von der LI zum FID und zur Produktion

Das Management verfolgt eine klare Roadmap:

Ende Q1 (nächstes Jahr): Einreichung der Installation License

H2 (nächstes Jahr): Veröffentlichung der Definitive Feasibility Study (DFS)

Ende Q4 (nächstes Jahr): Ziel für Final Investment Decision (FID), sofern LI und Finanzierung stehen

2028: Geplante kommerzielle Produktion

Diese ambitionierte, aber realistische Timeline wird dadurch gestützt, dass Cabaçal kein reines Greenfield ist: Es handelt sich um ein wiederbelebtes Bergbaudistrikt mit vorhandener Infrastruktur entlang einer sehr vielversprechenden VMS-Gürtelzone.

Cabaçal: Die Gold-Kupfer-Lagerstätte mit Weltklasse-Ökonomie!

Meridian Mining (ISIN: GB00BR3SVZ18 - WKN: A3EUQY) präsentiert mit Cabaçal ein Produktions-Asset der Extraklasse, das Investorenherzen höherschlagen lässt. Vergessen Sie kurzfristige Explorationswetten - hier sprechen wir über ein langfristiges, hochprofitables Bergbauunternehmen!

Die aktuelle Studie spricht eine klare Sprache:

Kapitalwert (NPV 5 ): Fast eine Milliarde US-Dollar! Ein Beweis für die massive Profitabilität der Lagerstätte.

Fast Ein Beweis für die massive Profitabilität der Lagerstätte. Interner Zinsfuß (IRR): Beeindruckende 61%! Ein Wert, der die Effizienz und das hohe Renditepotenzial unterstreicht.

Quelle Meridian Mining

Cabaçal ist auf schnellen Kapitalrückfluss ausgelegt:

Blitz-Payback: Die Anfangsinvestitionen (CapEx) amortisieren sich in nur 1,4 Jahren - ein essenzieller Faktor, der Kreditgeber überzeugt und Kapital schnell freisetzt.

Die Anfangsinvestitionen (CapEx) amortisieren sich in nur - ein essenzieller Faktor, der Kreditgeber überzeugt und Kapital schnell freisetzt. CapEx-Vorteil: Mit nur 248 Millionen US-Dollar liegt unser geschätztes Anfangs-CapEx deutlich unter dem Branchendurchschnitt für vergleichbare Tagebauminen. Dies wird durch das kostengünstige Betriebsumfeld in Brasilien ermöglicht.

Ein echtes Kraftpaket in der mittleren Produzentenliga:

Starke Produktion: Eine durchschnittliche Jahresproduktion von 141.000 Unzen Goldäquivalent über die gesamte Lebensdauer der Mine.

Eine durchschnittliche Jahresproduktion von über die gesamte Lebensdauer der Mine. High-Grade-Turbo: In den ersten fünf Betriebsjahren erwarten wir sogar einen Output von circa 178.000 Unzen Goldäquivalent durch die gezielte Ausbeutung von hochgradigem Erz.

Dank der günstigen Topographie (flache Geometrie auf einem Hügel) minimieren wir den Vorababbau. Zudem ist die Anlage von Anfang an für eine künftige Verdopplung der Fördermenge von 2,4 auf 4,5 Millionen Tonnen pro Jahr vorbereitet. Die komplette Zerkleinerungsausrüstung wird bereits in der höheren Kapazität installiert, was spätere Erweiterungen extrem kostengünstig macht.

Cabaçal ist mehr als ein Projekt - es ist ein fundamental solider, cashflow-orientierter Vermögenswert. Sichern Sie sich Ihren Anteil am zukünftigen Erfolg von Meridian Mining (ISIN: GB00BR3SVZ18 - WKN: A3EUQY)!

Finanzierung: Warum das Projektbankable ist

Mehrere Faktoren machen Cabaçal für Projektfinanzierer attraktiv:

Niedriger Initial-CapEx: Die Studie nennt rund 248 Mio. USD - konservativ aufgerundet lässt sich das auch mit etwa 300 Mio. USD darstellen.

Die Studie nennt rund - konservativ aufgerundet lässt sich das auch mit etwa darstellen. Starker Cashflow: Geringe All-in-Sustaining-Costs (AISC) - ausgewiesen bei ~742 USD/oz - sorgen für hohe Cash-Generierung, selbst bei moderateren Metallpreisen.

Geringe All-in-Sustaining-Costs (AISC) - ausgewiesen bei - sorgen für hohe Cash-Generierung, selbst bei moderateren Metallpreisen. Diversifizierte Metallproduktion: Gold, Silber und Kupfer liefern mehrere Erlösströme und stabilisieren das Projektrisiko.

In Gesprächen mit Export Credit Agencies (ECA), klassischen Projektbanken und Spezialfinanziers zeigte sich großes Interesse. Es ist realistisch, dass ein hoher Fremdkapitalanteil möglich wäre; sogar Szenarien mit sehr hoher Debt-Quote wurden diskutiert. Entscheidend ist jedoch die Struktur: Meridian will eine Finanzierung wählen, die langfristig den Aktionären am meisten nützt - nicht unbedingt die schnellste, sondern die sinnvollste Lösung.

Warum die niedrigen Betriebskosten so wichtig sind

Ein Blick in die Metallwirtschaft zeigt: Projekte mit niedrigen AISC sind robust gegenüber Preisschwankungen. Selbst bei konservativen Preisen bleibt Cabaçal deutlich profitabel. Hinzu kommt ein weiterer technischer Vorteil:

Quelle Meridian Mining

Die Erzverarbeitung ist ausgesprochen effizient: Die Aufbereitung erreicht die Metallfreisetzung in rund einer Stunde - viele vergleichbare Projekte benötigen hier Tagesspannen von 30-36 Stunden. Das bedeutet kleinere Prozessanlagen, geringere Betriebskosten und niedrigere Investitionen in Equipment.

Politisches Umfeld und Standortvorteile

Brasilien hat eine komplexe politische Landschaft, doch Bergbau bleibt ein zentraler Wachstumstreiber. Entscheidender aber ist die Lage in der Provinz Mato Grosso: eine proaktive, wirtschaftsfreundliche Verwaltung, die industrielle Entwicklung unterstützt. Meridian betont mehrfach, dass das Projekt nicht im Amazonas-Regenwald liegt, sondern in einer Region mit ähnlicher Topographie wie bereits erfolgreich wiederinbetriebgenommene Minen.

Im internationalen Vergleich: Genehmigungszeiträume in Kanada, Europa oder manchen Teilen Nordamerikas dauern oft Jahrzehnte. Die Geschwindigkeit, mit der die PL erteilt wurde (rund 3,5 Jahre von Datensammlung bis Genehmigung), ist bemerkenswert und vergleichbar mit rasch genehmigbaren Jurisdiktionen wie Western Australia.

Kurzfristige und mittelfristige Meilensteine

Worauf achten Anleger und Beobachter jetzt konkret?

Veröffentlichung der Santa-Helena-Ressource (aktuelle Quartal) - kann die Gesamtressource signifikant erhöhen. Einreichung der Installation License (Ende Q1) - löst die nächsten Schritte in Finanzierung und Beschaffung aus. Ergebnisse der letzten Flotations-Tests - vervollständigen die LI-Unterlagen. Publikation der DFS (H2) - bildet die Grundlage für Angebotsvergleiche durch Banken und ECA. Projektfinanzierungsangebote und Strukturentscheidungen - welche Mischung aus Debt, Equity und eventuell Streams ist langfristig aktionärsfreundlich?

Chancen - und ein nüchterner Blick auf Risiken

Die Chancen sind klar: niedriges CapEx, sehr attraktive Betriebskosten, gute Metallkombination und starke lokale/ staatliche Unterstützung. Diese Konstellation kann ein kraftvoller Hebel für signifikante Cashflows sein - potentielle Argumente für eine Neubewertung der Aktie durch den Markt.

Doch keine Geschichte ohne Risiken: Genehmigungsauflagen bei LI, mögliche technische Herausforderungen während der Feinplanung, Marktpreisrisiken der Metalle und die übliche Komplexität großer Infrastrukturprojekte sind weiterhin relevant. Meridian betont, dass der Bau sequenziell und mit brasilianischer Ingenieurkompetenz erfolgen soll, um Überraschungen zu minimieren.

Fazit: Jetzt beginnt die "Delivery"-Phase

Mit der erteilten Preliminary License ist Meridian Mining aus der konzeptionellen Phase herausgetreten und steht vor einer realen Bau- und Finanzierungsphase. Wenn die Installation License wie geplant eingereicht und genehmigt wird, dürfte Cabaçal in den nächsten 12-24 Monaten in die finale Finanzierungs- und Entscheidungsphase (FID) eintreten - ein seltener Moment, in dem ein Projekt vom Papier zur Ausführung wechselt.

Für risikobereite Anleger bedeutet das: Beobachten Sie die anstehenden Meilensteine (Santa Helena, LI-Einreichung, DFS), die Struktur der Projektfinanzierung und die sukzessive Reduktion von Ausführungsrisiken. Für konservative Marktteilnehmer bestätigt die PL, dass Cabaçal eines der Projekte ist, bei denen regulatorische, technische und soziale Voraussetzungen bereits breit abgesichert sind - ein solides Fundament für die nächste Entwicklungsstufe.

Solide finanziert, stark bewertet: Darum ist Meridian Mining das Investment der Stunde

Meridian Mining (ISIN: GB00BR3SVZ18 - WKN: A3EUQY) steht auf einem Fundament, das Stabilität und Wachstum verspricht. Das Unternehmen ist nicht nur durch seine beeindruckenden Projektkennzahlen abgesichert, sondern auch durch eine solide Aktionärsbasis: Rund 65% der Aktien werden von institutionellen Investoren gehalten. Diese Rückendeckung durch spezialisierte Fonds, Family Offices und Langfristanleger aus Amerika, Europa und Großbritannien - darunter Schwergewichte wie der Jupiter Gold and Silver Fund und der vermögende Investor Henry Maxey - sichert den finanziellen Spielraum. Dieses starke institutionelle Engagement ist der beste Beweis für das Vertrauen in die langfristige Strategie und die geplante nachhaltige Projektentwicklung, von der anstehenden Machbarkeitsstudie bis zum Aufbau der Minenanlage.

Das Management legt größten Wert auf eine verantwortungsvolle und nachhaltige Kapitalallokation, um das Cabaçal-Projekt kontinuierlich und diszipliniert voranzutreiben. Dieses umsichtige Vorgehen zahlt sich auch in der externen Bewertung aus: Die Aktie von Meridian Mining wird von renommierten Analystenhäusern wie Beacon, Core Mark, Raymond James und SCT positiv bewertet. Die von ihnen ermittelten durchschnittlichen Kursziele liegen deutlich über dem aktuellen Aktienkurs - ein klares Signal für das erhebliche Wachstumspotenzial und die derzeitige Unterbewertung des Unternehmens.

Meridian Mining (ISIN: GB00BR3SVZ18 - WKN: A3EUQY) bietet Investoren die seltene Kombination aus finanziellem Rückhalt, institutionellem Vertrauen und einem klaren Aufwärtspotenzial, das von führenden Marktanalysten bestätigt wird.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

Besuchen Sie auch die Webseite von Meridian Mining, um mehr über das Unternehmen zu erfahren

