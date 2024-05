Frankfurt/Main - Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Pfingstmontag zunächst Kursgewinne verzeichnet. Gegen 09:30 Uhr wurde der Dax mit rund 18.760 Punkten berechnet, ein Plus von 0,3 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Freitag. An der Spitze der Kursliste rangierten Rheinmetall, Bayer und MTU, am Ende die Autobauer Volkswagen, Porsche und BMW.



Insgesamt wird wegen des Feiertages ein eher dünnes Geschäft erwartet - wichtige Termine stehen nicht auf der Tagesordnung. Die Marktteilnehmer schwankten derzeit zwischen Befürchtungen vor einer möglichen Verschärfung im Nahen Osten durch den Tod des iranischen Präsidenten und der Freude über den positiven Handelsvorgaben von der Wall Street, sagte Marktexperte Andreas Lipkow.



"Letzteres hatte zumindest den Handel in Asien maßgeblich beeinflusst und Nikkei, Hang Seng, Kospi und Co in die Gewinnzonen geschoben." Das unveränderte Zinsniveau in China und die angekündigten Maßnahmen zur Stabilisierung des chinesischen Immobiliensektors würden derweil "ambivalent aufgenommen", so Lipkow. "Zumindest zeigt sich nun, dass der chinesische Staat ins Tun gekommen ist, um die Probleme anzugehen."



"Der Dax dürfte heute nur wenig Bewegung zeigen", fügte der Marktexperte hinzu. "Im Vorfeld der Quartalszahlen von Nvidia, den US-Konjunkturdaten und dem US-Notenbanksitzungsprotokoll am Mittwoch werden die Marktteilnehmer vorsichtig agieren und sich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen."



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmorgen kaum verändert: Ein Euro kostete 1,0872 US-Dollar (+0,02 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9192 Euro zu haben.



Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 84,33 US-Dollar; das waren 35 Cent oder 0,4 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

KI-Champions: 3 Top-Werte, die Ihr Portfolio revolutionieren Fordern Sie jetzt den brandneuen kostenfreien Sonderreport an und erfahren Sie, wie Sie von den enormen Wachstumschancen im Bereich Künstliche Intelligenz profitieren können - 100 % kostenlos. Hier klicken