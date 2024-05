The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 20.05.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 20.05.2024



ISIN Name

CA05455X1069 AXCAP VENTURES INC.

CA53228D1069 LIFEIST WELLNESS INC.

NO0010813843 GOLDEN ENERGY OFF NK1

SE0000772956 AQ GROUP AB SK 2

SE0016844468 COMPODIUM INTL. AB

US09073Q2049 SCINAI IMMU.ADS/400 IL-01

