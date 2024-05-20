The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 20.05.2024
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 20.05.2024
ISIN Name
CA05455X1069 AXCAP VENTURES INC.
CA53228D1069 LIFEIST WELLNESS INC.
NO0010813843 GOLDEN ENERGY OFF NK1
SE0000772956 AQ GROUP AB SK 2
SE0016844468 COMPODIUM INTL. AB
US09073Q2049 SCINAI IMMU.ADS/400 IL-01
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 20.05.2024
ISIN Name
CA05455X1069 AXCAP VENTURES INC.
CA53228D1069 LIFEIST WELLNESS INC.
NO0010813843 GOLDEN ENERGY OFF NK1
SE0000772956 AQ GROUP AB SK 2
SE0016844468 COMPODIUM INTL. AB
US09073Q2049 SCINAI IMMU.ADS/400 IL-01