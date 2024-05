Applied Materials, ein führendes Unternehmen in der Halbleiterfertigungstechnologie, hat mit seinem kürzlich veröffentlichten Quartalsbericht die Erwartungen übertroffen und zeigt damit eine beeindruckende internationale Präsenz. Die globalen Geschäftsaktivitäten hatten dabei eine Schlüsselrolle gespielt, insbesondere in Märkten wie China, Südostasien und Korea, die alle zusammen ein substanzielles Wachstum verglichen mit den Vorjahreszahlen verzeichneten. Chinas Umsatzanteil von 42,6%, was $2,83 Milliarden entspricht, übertraf die Analysenerwartungen um 26,9%. Taiwan und Korea waren im letzten Quartal ebenfalls bedeutende Umsatzträger, obwohl ihre Zahlen leicht hinter den Prognosen zurückblieben. Die Zukunftsaussichten des Unternehmens erscheinen weiterhin stark, getrieben durch die wachsende Nachfrage nach fortgeschrittener GAA-Technologie und Verpackungslösungen, von denen man erwartet, dass sie bis 2025 eine erhebliche Umsatzsteigerung erfahren werden.

