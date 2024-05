Broadcom Inc. hat die Einführung einer neuen Reihe von hochleistungsfähigen und energieeffizienten 400G PCIe Gen 5.0 Ethernet-Adaptern für KI-getriebene Datenzentren bekannt gegeben. Diese Adapter sind die ersten am Markt, die mit der fortschrittlichen 5-nm-Prozesstechnologie gebaut wurden, und bieten Lösungen zur Behebung von Konnektivitätsengpässen, da die Bandbreite von XPU und die Größe von Clustern in KI-Datenzentren rapide zunehmen. Analysten sehen ein beträchtliches Potenzial für Broadcom in der robusten Infrastrukturausgabe der Tech-Riesen für KI, während Großinvestoren wie Microsoft Corp, Meta Platforms Inc und Alphabet Inc über 32 Milliarden Dollar allein im ersten Quartal investiert haben.

Brancheninnovation setzt neue Maßstäbe

Die neue Adapterfamilie ist breit verfügbar [...]

Hier weiterlesen