Die Abo Energy hat in Spanien einen 50 MW PV-Park errichtet. Der Park wurde an einen Fonds verkauft und wird Strom für ein Datenzentrum eines US-Internetkonzerns liefern. Abo Energy hat im April den Solarpark Valdezorita mit 50 Megawatt Nennleistung im zentralspanischen Kastilien-La Mancha ans Netz gebracht. Wie das hessische Unternehmen mitteilte, soll er jährlich rund 100 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugen. "In den vergangenen Jahren haben wir in Spanien insgesamt Projekte mit einer Leistung ...

