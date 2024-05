Das globale Modehaus Perry Ellis International wird auf der 2024 Licensing Expo in Las Vegas ausstellen und sein beeindruckendes Portfolio an Mode- und Lifestyle-Marken präsentieren: den Namensgeber Perry Ellis®, Perry Ellis America®, Original Penguin by Munsingwear®, Farah®, Cubavera®, Laundry by Shelli Segal® und Rafaella® sowie unsere sportlich inspirierten Lifestyle-Marken, darunter: Gotcha®, Grand Slam®, Ben Hogan® und Original Penguin by Munsingwear® Golf, Schläger und Paddel. Unsere Marken bieten eine Reihe von Lifestyle-Genres, von Mode bis zu Sportarten wie Schwimmen, Surfen und Skaten.

"Die Lizenzvergabe ist eine der stärksten Komponenten unserer Unternehmensstrategie mit derzeit über 145 aktiven Lizenznehmern in mehr als 55 Ländern. Die Teilnahme an dieser inländischen Messe ist ein neues Unterfangen, da wir auf dem Schwung der Brand Licensing Show der letzten Saison in London aufbauen. Wir sind ständig auf der Suche nach Lizenzpartnerschaften, um unsere Produktkategorien zu erweitern und branchenübergreifend zu expandieren, um unseren Markenwert zu steigern und ein größeres internationales Publikum anzusprechen", erklärte Oscar Feldenkreis, CEO und President. Wir stehen immer an der Spitze von Innovation und Technologie und verfolgen einen fortschrittlichen und modernen Ansatz bei der Produktentwicklung, der es uns ermöglicht, mit leistungsstarken Stoffen, originellen Modekonzepten und dynamischen Kollektionen Neues zu bieten.

Wir rufen alle Markenaktivisten auf, sich für Lizenzprodukte, Partnerschaften und Markenkooperationen zu bewerben, um mit einigen der bekanntesten und renommiertesten Marken und Logos der Modeindustrie für Aufsehen zu sorgen und neue Möglichkeiten zu schaffen. Warum sollten Sie nicht mit einigen der attraktivsten Marken der Welt zusammenarbeiten, während wir das heutige Umfeld des Einzelhandels verändern und beeinflussen? Unser Unternehmergeist, unsere Wettbewerbsstärke und das Fachwissen unseres Familienunternehmens mit talentierten Branchenexperten versetzen uns in die Lage, von den globalen Trends von heute zu profitieren.

Besuchen Sie uns am Stand Nr. H102 und werfen Sie einen Blick auf einige der kultigsten Marken der Branche.

Über Perry Ellis International

Perry Ellis International, Inc. ist ein führender Designer, Vertreiber und Lizenzgeber eines breiten Sortiments an hochwertiger Herren- und Damenbekleidung, Accessoires und Düften. Die Kollektionen des Unternehmens, bestehend aus Sportbekleidung für Herren und Freizeitkleidung, Golfsportbekleidung, Lifestyle-Sportbekleidung für Herren und Lifestyle-Kollektionen für Damen, werden über die wichtigsten Einzelhandelskanäle vertrieben. Das Unternehmen besitzt über seine hundertprozentigen Tochtergesellschaften ein Portfolio von national und international anerkannten Marken, darunter: Perry Ellis®, An Original Penguin by Munsingwear®, Cubavera®, Ben Hogan®, Savane®, Grand Slam®, John Henry®, Manhattan®, Axist®, Farah® and Gotcha®. Laundry by Shelli Segal® and Rafaella®. Das Unternehmen erweitert sein Markensortiment durch die Lizenzierung von Marken von Dritten, darunter: Nike® für Bademoden und Callaway®, PGA TOUR® und Jack Nicklaus® für Golf-Bekleidung und Accessoires. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.pery.com.

Contacts:

Lori Medici, SVP Marketing/Communication, lorraine.medici@pery.com

(305) 873-1209