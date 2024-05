In West-Polen litten Blaubeer-, Erdbeer-, Mini-Kiwi- und Kirschplantagen einem Artikel von agroberichtenbuitenland.nl zufolge am meisten. Frost zerstörte in Großpolen 20 bis sogar 100 Prozent der Ernten. Bildquelle: Creative Commons Wikimedia In der Region Lublin (Ostpolen) stellten Obsterzeuger fest, dass der Aprilfrost, der bis zu -11 Grad Celsius erreichte, die Knospen,...

