Die Asia Fruit Logistica ist stolz, die hochkarätige Reihe von Rednern für ihr China Business Meet Up bekannt zu geben, das am 27. und 28. Mai, in dem Shanghai World Expo Exhibition & Convention Center (SWEECC) stattfindet. Die Asia Business Meet-Ups wurden Anfang dieses Jahres gestartet, um die Verbindungen in Schlüsselmärkten in ganz Asien zu vertiefen und der...

