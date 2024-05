von Patrick Gunti Moneycab.com: Herr Wyss, Implenia strebt für 2024 ein EBIT von rund 130 Millionen Franken an. Zu Jahresbeginn verzeichneten Sie einen hohen Auftragsbestand und in den letzten Monaten konnten verschiedene Grossaufträge gewonnen werden. Sind Sie auf Kurs, das EBIT-Ziel zu erreichen? André Wyss: Ja, wir haben nach wie vor einen hohen Auftragsbestand an grossen komplexen Immobilien- und Infrastrukturprojekten. Dank unserem Value Assurance-Ansatz, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...