NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst James Edwardes Jones beschäftigte sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit sportlichen Großereignissen und ihrem Einfluss auf die Aktien von Bierbrauern. Das Zusammentreffen der Olympischen Spiele und der Fußball-Europameisterschaft in diesem Sommer sei kein Einzelfall, denn diese Kombination gebe es alle vier Jahre. Schwankungen seien dann üblich, aber es sei kein bedeutsames Muster erkennbar./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2024 / 17:30 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2024 / 00:45 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: BE0974293251

