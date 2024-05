EQS-News: Advanced Blockchain AG / Schlagwort(e): Kryptowährung / Blockchain/Sonstiges

Advanced Blockchain AG: Portfoliounternehmen peaq sammelt 20 Millionen US-Dollar durch öffentlichen Token-Start auf CoinList ein 21. Mai 2024 - Die Advanced Blockchain AG ("AB", Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6), ein führender Inkubator und Investor in die Blockchain-Industrie, freut sich bekannt zu geben, dass ihr Portfolio-Unternehmen peaq, eine führende Layer-1-Blockchain für Decentralized Physical Infrastructure Networks (DePIN), erfolgreich 20 Millionen US-Dollar im Rahmen eines öffentlichen Token-Starts auf der Plattform CoinList eingeworben hat. Die Transaktion fand auf Basis einer Bewertung von 333 Millionen US-Dollar statt und war mit 14.500 Investoren und rund 36 Millionen US-Dollar Gesamtbeiträgen laut CoinList einer der erfolgreichsten Launches auf der Plattform seit über zwei Jahren. peaq nutzt Blockchain-Technologie, um dezentrale Anwendungen (dApps) und reale Infrastrukturprojekte zu entwickeln. Zu den innovativen Projekten im peaq Ökosystem gehören charge.xyz, welche mittels einer App ihren Nutzern erlauben wird ihre Ladegeräte und Elektrofahrzeuge mit peaq-IDs zu registrieren oder farmsent.io, eine Plattform für die Agrarwirtschaft. Diese Projekte veranschaulichen, wie peaq die physische Welt durch digitale Abbildungen mittels Blockchain-Technologie und Token transformiert. DePIN wird derzeit als einer der bedeutendsten Trends im Blockchain-Bereich betrachtet. Laut dem Analyseportal Messari könnte der Wert des DePIN-Sektors bis 2028 auf 3,5 Billionen US-Dollar steigen. Auf der peaq-Blockchain laufen bereits mehr als 25 Anwendungen in acht verschiedenen Branchen. Über 400.000 Geräte, Fahrzeuge, Maschinen und Roboter (Machine RWAs) sind bereits integriert und nutzen die Plattform aktiv. peaq ist damit das schnellst wachsende DePIN Ökosystem weltweit. Bereits im März 2024 konnte die Advanced Blockchain AG verkünden, dass ihr Portfolio-Unternehmen peaq in einer Series A Finanzierungsrunde unter der Führung von Generative Ventures und Borderless Capital erfolgreich 15 Millionen US-Dollar eingeworben hat. Simon Telian, CEO von AB, kommentiert: "Die erfolgreiche Finanzierungsrunde im März dieses Jahres und der bemerkenswerte Token-Start auf CoinList sind bedeutende Meilensteine für peaq und unterstreichen das enorme Potenzial von DePIN. Wir sind stolz darauf, peaq auf diesem Weg zu begleiten und die Zukunft der dezentralen Infrastruktur aktiv mitzugestalten."



Über die Advanced Blockchain AG:

Die Advanced Blockchain AG (Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6) ist ein Venture Builder und Investor in der Blockchain-Industrie mit einem umfangreichen Netzwerk aus Analysten, Entwicklern, Programmierern, Wirtschaftswissenschaftlern und Mathematikern. Die Advanced Blockchain AG widmet sich der Entwicklung der Zukunft des Web 3.0 und der Innovation in verschiedenen Ökosystemen und Märkten der Branche. Für weitere Informationen über die Advanced Blockchain AG, ihre verschiedenen Projekte und Investitionen besuchen Sie bitte https://www.advancedblockchain.com/ .

Kontakt:

ir@advancedblockchain.com



