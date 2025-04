Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker von GBC hat die Advanced Blockchain AG unter dem neuen Vorstand einen Neuanfang vollzogen und will zukünftig nachhaltig und transparent wachsen. In der Folge senken die Analysten das Kursziel, erneuern aber das positive Rating.

Nach Analystenaussage sei das Unternehmen finanziell solide aufgestellt und verfüge aktuell über mehr als eine Million Euro an Liquidität, Tendenz steigend, und strebe bis Jahresende eine Reserve von rund drei Millionen Euro an. Gleichzeitig übersteige der Wert der Beteiligungen die Verbindlichkeiten deutlich. Nach dem Kursrückgang bei einigen Assets, insbesondere PEAQ, werde das Portfolio derzeit mit etwa 20 Mio. Euro bewertet. Das Management agiere laut GBC dabei bewusst selektiv: Der Verkauf von Token erfolge nur bei fairen Konditionen, um langfristige Wertschöpfung nicht zu gefährden. Das Unternehmen verfolge dabei eine Strategie der Liquiditätserhaltung. Die strategische Neuausrichtung konzentriere sich auf die Diversifizierung und Verstetigung der Einnahmen. Im Zentrum stehe der Aufbau wiederkehrender Erlöse durch Staking, DeFi-Aktivitäten und Software-Produkte. In der Folge ermitteln die Analysten ein neues Kursziel von 5,58 Euro (zuvor: 10,75 Euro), erneuern aber das Rating "Kaufen".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 22.04.2025, 18:55 Uhr)



