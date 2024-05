Riesige Tagebauflächen bieten viel Platz für die Solarstrom-Produktion. So können Kohlekonzerne wie RWE schnell große PV-Leistungen installieren. Am Fuß der Sophienhöhe im Tagebau Hambach hat RWE eine neue Photovoltaik-Anlage mit Batteriespeicher in Betrieb genommen. Sie hat eine DC-Spitzenleistung von 12 MW, die AC-Leistung beziffert RWE mit 8,4 MW. Der Batteriespeicher ist auf eine zweistündige Stromaufnahme und -abgabe von gut 8 MWh ausgelegt. Der Solarpark ist mit 22.000 bifazialen PV-Modulen ...

