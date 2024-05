Zürich - Nach einer intensiven Phase der Neugestaltung bei laufendem Betrieb erstrahlt pfister am Walcheplatz in neuem Glanz. Am 21. Mai 2024 öffnet die Filiale mit pfister Café, 400 Quadratmeter grosser Mobitare-Fläche und gewohntem Spitzen-Service seine Türen. Die einzigartige Lage des denkmalgeschützten Baus mit der grosszügigen Ausstellungsfläche von insgesamt 2'700 Quadratmetern macht den Standort zu einem Unikat in der Zürcher Innenstadt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...