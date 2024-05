Am Philippsee bei Heidelberg entsteht derzeit die größte schwimmende Photovoltaikanlage Deutschlands mit 15 Megawatt. Vorkonfektionierte Kabelbäume von HIS Renewables reduzieren Montagezeiten und steigern die Qualität und Langlebigkeit der elektrischen Verbindungen. Diese Effizienzsteigerung ist besonders bei Großprojekten wichtig, da sie zu einer signifikanten Kostensenkung beiträgt. Die Solarkabel von HIS Renewables werden im Werk in den benötigten Längen vorgefertigt und mit Steckverbindern versehen. ...

