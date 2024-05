USD/CHF befand sich das ganze Jahr über in einer steigenden Handelsspanne mit einer bullishen Tendenz. - Ein Durchbruch unter die Basis der Handelsspanne am 14. Mai hat den Aufwärtstrend in Frage gestellt. - Das Paar befindet sich nun an einem kritischen Punkt - weitere Schwäche bestätigt eine Umkehr, Stärke eine Fortsetzung zurück innerhalb des ...

