Der phänologische Stand der Gewächserträge in Andalusien in Woche 19 (6. bis 12. Mai) wurde kürzlich von dem Landwirtschafts- und Fischereiinformationsamt der Andalusischen Regionalregierung vorgestellt, mit besonderem Schwerpunkt auf den Regionen Almeria und Huelva, so berichtet Fructidor.com. Bildquelle: Pixabay Almeria Kurzzyklische Tomatengewächshäuser...

Den vollständigen Artikel lesen ...