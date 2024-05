Die Kartoffelpreise in Großbritannien bleiben aufgrund geringerer Lagerbestände nach der kleinen Ernte 2023 - und der erwarteten Verzögerung der Erntesaison - hoch, was wiederum auf eine Verzögerung der Pflanzsaison zurückzuführen ist, so teilt ein Artikel von Fructidor.com mit, der auf einem von Mintec veröffentlichten und von dem Analysten Harry...

