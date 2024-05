Die Biotechgröße Moderna hat das Potenzial, aufgrund ihrer Position in der Forschung und dem jüngsten Ergebnis in der Patentcausa, die sinkenden Einnahmen aus dem Verkauf des Corona-Impfstoffes tendenziell auszugleichen. Bei einem Sieg oder Vergleich winken Moderna zusätzliche Einnahmen aus den Corona-Umsätzen von Pfizer-BioNTech.Moderna teilte am vergangenen Freitag mit, dass das Europäische Patentamt die Gültigkeit eines der Schlüsselpatente des Unternehmens bestätigt hat. Dies ist ein Sieg im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...