Fast 65 kW auf einer einzigen Tracker-Einheit sollen mit dem neuen System von Trina Solar in flachem Gelände möglich sein. Vanguard 1P Smart Tracking heißt das neue PV-System, das Trina Solar auf der Intersolar Europe in München vorstellen will. Die Lösung umfasst die neueste Version des Vanguard 1P Trackers zusammen mit einem verbesserten Steuerungssystem. Der neue Tracker ist insbesondere für die Kombination mit den n-Typ i-TOPCon PV-Module der Vertex N-Serie von Trina Solar gedacht. Diese Lösung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...