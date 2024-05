Gütersloh (ots) -- Puccini-Ausstellung von Bertelsmann begeistert 10.000 Besucher:innen- "Opera Meets New Media" ab dem 24. Oktober in MailandAnlässlich des 100. Todestages von Giacomo Puccini präsentierte Bertelsmann bis zum 16. Mai eine multimediale Ausstellung mit wertvollen Originaldokumenten aus dem Mailänder Archivio Storico Ricordi in Berlin. "Opera Meets New Media - Puccini, Ricordi und der Aufstieg der modernen Unterhaltungsindustrie" wurde am 17. April in Anwesenheit von mehr als 120 prominenten Gästen feierlich eröffnet, seitdem lockte die Ausstellung 10.000 Besucher:innen in die Hauptstadt-Repräsentanz des internationalen Medien-, Bildungs- und Dienstleistungsunternehmens. Nächste Station der Ausstellung ist Mailand.Wertvolle Exponate aus dem seit 1994 zu Bertelsmann gehörenden Archivio Storico Ricordi zeigten in einer hochmodernen Ausstellung das Wechselspiel von Oper und Medien im frühen 20. Jahrhundert, erstmals inszeniert in innovativen und audiovisuellen Installationen, darunter künstlerische KI-Animationen.Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann: "Das Ricordi-Archiv beherbergt Tausende wertvoller Dokumente. Sie wurden nach modernsten archivarischen Maßstäben digitalisiert und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht - jederzeit online und jetzt erneut in Form einer innovativen Ausstellung. Wir freuen uns sehr, dass die Ausstellung auf so breites Interesse gestoßen ist. Denn sie hat auch einen Beitrag zu den aktuellen Debatten um neue Medien und ihren disruptiven Einfluss auf Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft geleistet, weil die Musikindustrie vor 100 Jahren vor ähnlich großen Herausforderungen stand wie die gesamte Medienindustrie heute, beispielsweise in der Frage des Urheberrechtsschutzes."Das Archivio Storico Ricordi gilt als eine der bedeutendsten Musiksammlungen der Welt. In seinem Bestand befindet sich heute eine Fülle einzigartiger Zeugnisse aus 200 Jahren italienischer Operngeschichte. Bertelsmann ist sich der Verantwortung bewusst, die der Besitz dieses wertvollen Kulturguts mit sich bringt: Im Rahmen seiner seit 2012 bestehenden "Culture@Bertelsmann"-Aktivitäten bereitet das Unternehmen den Archiv-Bestand nach modernsten Standards auf und macht ihn öffentlich zugänglich.Karin Schlautmann, als Leiterin der Bertelsmann Unternehmenskommunikation verantwortlich für das Archivio Storico Ricordi, sagt: "'Culture@Bertelsmann' ist Teil unserer strategischen Kommunikationsarbeit. Der Erfolg von 'Opera Meets New Media' ist ein Beispiel dafür, wie Kommunikation und Kulturarbeit bei Bertelsmann ineinandergreifen, Strategie erlebbar machen, die Marke Bertelsmann weiter aufladen und um neue Aspekte bereichern. Ich freue mich sehr über das große und positive Echo für die innovative Ausstellung bei den Besucher:innen und in den Medien."Die nächste Station von "Opera Meets New Media" ist Mailand: Vom 24. Oktober 2024 bis zum 10. Januar 2025 wird die Ausstellung dort im Museum des Teatro alla Scala gezeigt. Weitere Orte sind derzeit in Planung.Bei Prestel (Penguin Random House) ist unter der Herausgeberschaft von Hauptkurator Gabriele Dotto eine reich bebilderte Begleitpublikation zur Ausstellung erschienen.Weitere Informationen und multimediale Inhalte über die Ausstellung finden Sie unter www.puccini2024.de zum Archivio Storico Ricordi unter www.archivioricordi.com.Presseinformationen, Fotos und TV-Footage sowie einen Podcast zur Ausstellung finden Sie unterwww.bertelsmann.de/puccini.Über BertelsmannBertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen mit mehr als 80.000 Mitarbeitenden, das in rund 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum Konzernverbund gehören das Entertainment-Unternehmen RTL Group, die Buchverlagsgruppe Penguin Random House, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato Group, Bertelsmann Marketing Services, die Bertelsmann Education Group sowie das internationale Fondsnetzwerk Bertelsmann Investments. Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 20,2 Mrd. Euro. Bertelsmann steht für Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombination ermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, die Kunden in aller Welt begeistern. Bertelsmann verfolgt das Ziel der Klimaneutralität bis 2030.www.bertelsmann.deÜber Culture@BertelsmannAls kreatives Inhalte-Unternehmen mit einer fast 190-jährigen Geschichte engagiert sich Bertelsmann auf verschiedenen Ebenen kulturell. Im Fokus der "Culture@Bertelsmann"-Aktivitäten steht dabei, bedeutende Kulturgüter zu erhalten und einem breiten Publikum zugänglich zu machen, etwa per Digitalisierung oder über Ausstellungen und Konzerte. Bertelsmann richtet seit vielen Jahren das erfolgreiche Stummfilmfestival UFA Filmnächte in Berlin aus und trat dabei wiederholt auch als Hauptsponsor bei der digitalen Restaurierung bedeutender Stummfilme auf. Zum Konzern gehört zudem das Mailänder Archivio Storico Ricordi, das eine Fülle einzigartiger Zeugnisse aus 200 Jahren italienischer Operngeschichte beherbergt. Bertelsmann bereitet den Archiv-Bestand nach modernsten Standards auf und stellt tausende Dokumente, Bühnenbild- und Kostümentwürfe, Libretti und Geschäftskorrespondenz frei zugänglich online. Mit dem Literaturformat "Das Blaue Sofa" bereitet Bertelsmann seit über 20 Jahren Autorinnen und Autoren eine prominente Bühne für ihre jüngsten Werke.Pressekontakt:Bertelsmann SE & Co. 