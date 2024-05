Immer mehr Fahrzeuge fahren elektrisch. In welchem Maße sie sich in Europa unterwegs selbst mit Solarstrom versorgen könnten, will das Fraunhofer ISE im Projekt Solarmoves herausfinden. In dem insgesamt dreijährigen Forschungsprojekt Solarmoves will das Fraunhofer Institut für Solare Energiesystme (ISE) untersuchen, wie groß das Potenzial für fahrzeugintegrierte Photovoltaik unter realen Bedingungen in Europa ist. Das Projekt ist bereits Anfang 2023 angelaufen, nun soll das Sammeln der Messdaten ...

