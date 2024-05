Zürich - Im Durchschnitt nutzen Unternehmen im Kundendienst in der Schweiz 13 Kanäle, um mit ihren Kunden in Kontakt zu treten und sie bei deren Anliegen zu unterstützen. Die drei Top-Kanäle, welche von den Schweizer Kunden am meisten genutzt werden, sind der persönliche Support, die Beratung über Video sowie per Text/SMS. Dies zeigt der aktuelle und sechste «State of Service»-Report von Salesforce, dessen Erkenntnisse auf der Befragung von über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...