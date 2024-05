Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt herrscht zur Wochenmitte vornehme Zurückhaltung. Vor wichtigen Quartalszahlen aus der Tech-Industrie sowie dem Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed wolle sich niemand aus dem Fenster lehnen, heisst es am Markt. Entsprechend sei nach den kräftigen Kursgewinnen der Vorwochen zunächst einmal Durchatmen angesagt. «Der Markt will heute weder so recht vor noch zurück», kommentierte ein Händler. Einerseits hätten viele ...

