Die meistgehandelten Produkte: Nvidia erwartet positive Quartalszahlen

Auch am Mittwochmorgen startet der DAX® etwas leichter. Mit seinen 18.669,00 Punkten notierte er in den ersten Handelsminuten 0,31 Prozent tiefer als am Vortag.

Anleger:innen sicherten sich heute gegen fallende Kurse ab. Bei den klassischen Optionsscheinen standen heute der DAX®, Nvidia, Volkswagen und Rheinmetall hoch im Kurs. Die Anleger erwarten gespannt die Veröffentlichung der Q1 Zahlen von Nvidia, die am Abend des 22.05. bekannt gegeben werden. Die Prognose bleibt hierbei unverändert positiv.

Zu den meistgehandelten Faktor-Optionsscheinen zählen heute Short-Produkte den S&P 500 sowie Long-Produkte auf Vonovia, SAP, Rheinmetall und den DAX®. Die Aktien der Vonovia, SAP und Rheinmetall halten sich aktuell auf einem soldien Niveau im Gleichschritt mit dem DAX®.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Call HD1ZX2 19,44 16745,027217 Punkte 16745,027217 Punkte 9,4 Open End Nvidia Call HD35AK 19,89 741,362285 USD 741,362285 USD 4,47 Open End DAX® Call HD30RG 13,38 17352,308771 Punkte 17352,308771 Punkte 13,49 Open End Nasaq Put HD0S95 4,7 19209,69478 Punkte 19209,69478 Punkte 36,81 Open End DAX® PUT HC695Q 2,52 18903,054765 Punkte 18903,054765 Punkte 80,02 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.05.2024; 10:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Put HC57UX 0,14 18672,5 Punkte 16200,00 Punkte 1559,65 18.06.2024 Nvidia corp. Call HC9KBA 38,96 953,25 USD 560,00 USD 2,25 15.01.2025 DAX® Put HD3WZ2 2,95 18672,5 Punkte 16000,00 Punkte 62,77 17.06.2025 Volkswagen AG Call HC7M1U 1,21 117,825 EUR 115,00 EUR 9,76 17.12.2025 Rheinmetall AG Call HD4PVR 4,59 528,7 EUR 525,00 EUR 10,08 18.09.2024

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.05.2024; 10:20 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag S&P 500® Short HD3622 7,58 6386,093991 Punkte 5854,132362 Punkte -5 Open End Vonovia SE Long HC15QX 10,72 19,185188 EUR 21,583337 EUR 3 Open End SAP SE Long HC6WP2 18,33 90,029276 EUR 108,035131 EUR 2 Open End Rheinmetall AG Long HD367J 21,72 395,356912 EUR 448,057988 EUR 4 Open End DAX® Long HC3TKN 5,03 17481,703135 Punkte 18105,799937 Punkte 15 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.05.2024; 10:36 Uhr;

Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de