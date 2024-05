Frankfurt - Der Euro hat am Mittwoch gegenüber dem US-Dollar bis zum frühen Nachmittag etwas nachgegeben. Die Gemeinschaftswährung kostet 1,0838 Dollar und damit etwas weniger als am Morgen (1,0856). Der Dollar legte im Gegenzug zu vielen Währungen etwas zu. So notiert die US-Währung zum Schweizer Franken mit 0,9145 klar höher als am Morgen (0,9112). Aber auch der Euro legte zum Franken zu - bis am frühen Nachmittag stieg der Kurs wieder über die ...

