Airbus: Bei dieser Kursmarke startet der Steigflug!

Ausbruch abwarten!

Breakout Trading-Strategie

Rückblick

Airbus ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie und in der Raumfahrt tätig. Das Unternehmen ist nicht nur Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen, sondern auch einer der größten Verteidigungskonzerne weltweit. Nach ihrem Steigflug ist Airbus-Aktie in den letzten Wochen zurückgekommen. Nach dem Ausbruch über die Abwärtstrendlinie ist der Aktie aber die Luft ausgegangen.

Airbus-Aktie: Chart vom 22.05.2024, Kürzel: AIR, Kurs: 161.30 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Mit dem Ausbruch über den Widerstand bei 166 Euro würde sich die charttechnische Situation aufklaren.

Mögliches bärisches Szenario

Ein Abdriften der Kurse unter die 50-Tagelinie könnte einen erneuten Test der Abwärtstrendlinie auslösen.



Meinung

Die Airlines investieren in den Ausbau ihrer Flugzeugflotten. Saudia hat erst kürzlich 93 A321neo und weitere 12 A320neo Jets geordert. Das waren so viele Flugzeuge wie noch nie in der 80-jährigen Firmengeschichte. Die Fluggesellschaft würde sogar mehr als 180 Flugzeuge benötigen, aber es gibt keine Slots. Airbus bleibt somit weiterhin die Nummer 1 vor dem US-Konkurrenten Boeing. Wenn es die Aktie über die Hürde bei 166 Euro schafft, ist das Rekordhoch zum Greifen nah.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 127.72 Mrd. EUR

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 117.99 Mio. EUR

Meine Meinung zu Airbus ist neutral

Quellennachweis: -

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 22.05.2024

