Basel - Der Basler Accelerator und Inkubator BaseLaunch, der neue Biotechfirmen in ihrer Frühphase finanziert und unterstützt, hat den US-Pharmakonzern AbbVie als neuen Partner gewonnen. Dank der strategischen Partnerschaft mit BaseLaunch erhält AbbVie in Europa Zugang zu hochwertigsten Investitionsmöglichkeiten in neue Biotech-Startups. Mit dem Einsitz im Investment Board von BaseLaunch bringt AbbVie seine einzigartige Erfahrung in der Biotechindustrie ...

