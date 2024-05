Die Präsidentin der Federal Reserve Bank of Cleveland, Loretta Mester, sprach am Mittwoch zum Thema "Central Banking in the Post-Pandemic Financial System". Mester sagte, dass die Beibehaltung der restriktiven Zinssätze angesichts der Stärke des Arbeitsmarktes im Moment nicht so wichtig sei. Wichtige Zitate Erwartet ein Wirtschaftswachstum über dem ...

