Der Silberpreis verliert an Wert, da hawkische Äußerungen von Fed-Vertretern auf längerfristig höhere Zinsen hindeuten - Der höhere US Dollar dämpft die Nachfrage nach Silber - Händler warten auf das FOMC-Protokoll, um weitere Anhaltspunkte über die politische Haltung der Fed zu erhalten - Der Silberpreis verliert weiter an Boden, nachdem er vom ...

