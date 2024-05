MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die DocMorris-Aktien nach den zuletzt deutlichen Kursverlusten von ihrer Empfehlungsliste "Top Picks" gestrichen, die Einstufung aber auf "Add" belassen. Das Kursziel beträgt weiterhin 100 Franken. Die Bedenken des Marktes schienen sich auf die "Verschärfung des Wettbewerbs" zu beziehen, was angesichts der attraktiven Wachstumsaussichten für den gesamten Online-Apothekenmarkt nicht überraschen sollte, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Seiner Ansicht nach ist das Geschäftsmodell weiterhin intakt. Das Wachstumspotenzial beim E-Rezept in Deutschland sei unverändert./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2024 / 11:33 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0042615283

