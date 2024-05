EQS-Ad-hoc: Gerresheimer AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Fusionen & Übernahmen

Gerresheimer übernimmt Blitz LuxCo Sarl, die Holding Gesellschaft der Bormioli Pharma Gruppe / Geschäftsbereich Moulded Glass wird strategisch neu bewertet



23.05.2024 / 06:16 CET/CEST

Gerresheimer übernimmt Blitz LuxCo Sarl, die Holding Gesellschaft der Bormioli Pharma Gruppe - Geschäftsbereich Moulded Glass wird strategisch neu bewertet Düsseldorf, 23. Mai 2024. Die Gerresheimer Glas GmbH, eine mittelbare Tochtergesellschaft der Gerresheimer AG, hat heute einen Kaufvertrag mit von Triton beratenen Fonds ("Triton") über den Erwerb de Blitz LuxCo Sarl, der Holding Gesellschaft der Bormioli Pharma Group ("Bormioli Pharma"). Anteile der Bormioli Pharma S.p.A ("Bormioli Pharma") unterzeichnet. Dem Kaufpreis liegt ein ermittelter Unternehmenswert von rund 800 Mio. EUR zugrunde, das entspricht einem Adj. EBITDA-Multiple von rund 10. Die Unternehmensgruppe mit Sitz in Parma, Italien, hat 9 Produktionsstandorte in Europa. Bormioli Pharma verfügt über ein für Gerresheimer komplementäres Portfolio von pharmazeutischen Primärverpackungen aus Glas und Kunststoff sowie Verschlusslösungen, Zubehör und Dosiersystemen. Mit der Akquisition stärkt Gerresheimer darüber hinaus seine europäische Präsenz mit weiteren Produktionsstandorten vor allem in Südeuropa. Mit der Akquise wird nach der Integration ein neuer Geschäftsbereich Moulded Glass entstehen, mit neuen Optionen zur strategischen Ausrichtung. Die Finanzierung der Transaktion erfolgt über ein Bankenkonsortium bestehend aus UniCredit, Commerzbank und LBBW. Die Transaktion steht unter Vorbehalt marktüblicher Vollzugsbedingungen und Genehmigungen. Der Abschluss der Transaktion wird im 4. Quartal des Geschäftsjahres 2024 erwartet. Ende der Insiderinformation Gerresheimer wird am 23. Mai 2024 um 09:00 Uhr MESZ eine Telefonkonferenz zur Transaktion abhalten. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.gerresheimer.com/unternehmen/investor-relations/praesentationen Kontakt Gerresheimer AG Guido Pickert

