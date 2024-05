Die gestiegene Inflationsrate in Deutschland ist beim Kauf von Lebensmitteln weiterhin deutlich spürbar - das bestätigen 84 Prozent der Verbraucher laut "Handelsmarkenmonitor 2024", den das Marktforschungsunternehmen Ipsos seit 2015 in Kooperation mit der Lebensmittel Zeitung durchführt, die in der dfv-Mediengruppe Deutscher Fachverlag GmbH Frankfurt erscheint....

Den vollständigen Artikel lesen ...